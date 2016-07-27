به گزارش خبرنگار مهر، آبرادات مصلایی سه شنبه شب در هنگام بازدید استاندار از واحدهای تولید و بسته بندی کشمش در تاکستان و شال گفت: در حوزه تولید محصول کشمش تاکنون ۱۴ فقره جواز تاسیس و ۲۸ فقره پروانه بهره برداری صادر شده است.

وی افزود:دراستان قزوین سالانه ۳۲۰ هزار تن انگور و ۹۰ هزار تن کشمش تولید میشود که ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن کشمش را داریم و در صورت تامین اعتبار می توان این میزان را محقق کرد.

مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: سطح زیرکشت انگور در جهان ۷ میلیون و ۷۲۰ هزار هکتار در ایران ۲۹۰ هزار هکتار و در استان ۳۰ هزار هکتار است که در حال حاضر در رتبه ۹ جهانی در تولید انگور و سوم در کشمش هستیم.

مصلایی اظهارداشت: قزوین در تولید انگو در رده سوم و کشمش در رتبه اول کشوری است و از مجموع ۵۵ هزار تن تولید انگور حدود ۳۲ درصد به کشمش تبدیل می شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته حدود ۱۵ هزار تن کشمش به خارج از کشور صادر و ۳۴ میلیون دلار ارز نصیب کشور شد که در این زمینه قادریم این میزان را تا ۴۵ هزار تن محصول به ارزش ۹۰ میلیون دلار افزایش دهیم.

رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش در اولویت باشد

مصلایی با اشاره به مشکلات کشاورزان انگور کار گفت: پس از تشکیل جلسات تخصصی با کشاورزان توانستیم مشکلات را دسته بندی کنیم و برای آن راهکار بیندیشیم.

وی اضافه کرد: نبود دپوی کانتینری در استان، نبود وحدت رویه در میان ادارات مرتبط برای پیگیری امور، مالیات، گمرک، معاف شدن محصول کشمش از پرداخت مالیات، نبود سرمایه در گردش از مهمترین مشکلات این بخش است.

مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: نبود نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و صادرکنندگان برای ایجاد رقابت صادراتی، ندادن مشوق های صادراتی، نداشتن اتحادیه منسجم و یک دست، دسترسی نداشتن تولیدکنندگان با مشتریان خارجی، وجود آلاینده های سموم کشاورزی در باغات، نداشتن ارتباط مناسب با دستگاههای اداری، از دیگر مشکلاتی است که رفع آنها ضروری است.

مصلایی همچنین با ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات کشمش کاران اظهارداشت: تشکیل دبیرخانه پیگیری مسائل مربوط به تولید و صادرات کشمش، حذف مالیات، پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی برای افزایش تولید و صادرات، پرداخت یارانه به ازای هر کیلو ۸۰۰ تومان و دریافت مجوز دپوی کانتینر صادراتی و ارتباط با تجار خارجی از راهکارهای برون رفت از مشکلات در حو. زه کشمش و انگور است.