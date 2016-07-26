به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، با وجود انتقاد ها و اعتراضات طرفداران و ستاد انتخاباتی «برنی سندرز» سرانجام «هیلاری کلینتون» نامزد اصلی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا لقب گرفت.

بر این اساس کلینتون پس از کسب آرای نمایندگان ایالت داکوتای جنوبی موفق به کسب ۲۳۸۳ رای شد و توانست سندرز را پشت سر بگذارد. در همین حال سندرز پیروزی رقیب خود را رسما در کنوانسیون حزب دموکرات اعلام کرد.

انتخابات مجمع ملی حزب موکرات به رقابت چند ماهه بین سناتور ایالت ورمونت و وزیر خارجه سابق آمریکا پایان داد. سندرز که از دو هفته پیش حمایتش را از کلینتون اعلام کرده، در مجمع ملی دموکرات ها در فیلادلفیا از هوادارانش خواست به کلینتون رای دهند.

این در حالی است که در مجمع حزب دموکرات گروهی از حامیان سندرز پشت تریبون رفتند و به اتکای آرای ایالتی‌شان، سناتور سوسیالیست را به عنوان نامزد پیشنهاد کردند.

نخستین روز از کنوانسیون حزبی دموکرات های آمریکا برای انتخاب نامزد نهایی که در تاریخ هشتم نوامبر ۲۰۱۶ در میدان رقابت ریاست جمهوری به مصاف «دونالد ترامپ» جمهوریخواه می رود، در حالی سپری شد که طرفداران «برنی سندرز» در ادامه غائله افشای رایانامه های محرمانه حزب دموکرات مبنی بر اقدامات عامدانه رهبران حزب در به حاشیه راندن وی به نفع نامزدی «هیلاری کلینتون»، با سر دادن شعارهایی نمایش انسجام دموکرات ها را به هم زدند.