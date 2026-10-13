به گزارش خبرنگار مهر، مردم متدین و خداجوی استان سمنان شامگاه سه‌شنبه، در ادامه سلسله اجتماعات شب‌های اقتدار و صلابت که شمار آن‌ها از ۲۲۰ شب گذشته است، بار دیگر با سردادن شعارهای ضدآمریکایی، به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، واکنش نشان دادند.

مردم سمنان با حضور در میعادگاه اجتماعات شب‌های اقتدار و صلابت، شعارهای ضداستکباری سر دادند و اعتراض خود را به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کردند.

اظهارات روبیو درباره تاریخ ایران و یونان باستان و طرح برخی ارجاعات تاریخی درباره ایرانیان، واکنش‌هایی را در میان مسئولان و مقامات کشور به دنبال داشته است. در همین راستا، مردم استان سمنان نیز در اجتماعات شب‌های اقتدار، با سردادن شعارهای ضدآمریکایی، مخالفت خود را با این اظهارات اعلام کردند.

دویست‌وبیست‌وهفتمین شب اقتدار مردم شاهرود نیز شامگاه سه‌شنبه در میدان امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا»، اعتراض خود را به اظهارات وزیر امور خارجه این کشور ابراز کردند.

در این میان، مسئولان استان سمنان نیز به اظهارات روبیو واکنش نشان دادند. حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، در حاشیه اجتماع اقتدار مردم سمنان، این اظهارات را بی‌پایه و اساس دانست و از حضور مردم در این اجتماعات قدردانی کرد.

مطیعی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در اجتماعات شب‌های اقتدار اظهار کرد: افراد با سلایق مختلف و ظواهر گوناگون در این اجتماعات حضور می‌یابند، اما همگی جوشش غیرت ملی را به نمایش می‌گذارند.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، نیز شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا را محکوم کرده و گفته بود که دشمن با اتخاذ چنین راهبردهایی به جایی نخواهد رسید.

گزارش‌ها از دیگر شهرستان‌های استان سمنان نیز حاکی از حضور مردم در اجتماعات شب‌های اقتدار و صلابت و سردادن شعارهای ضدآمریکایی در واکنش به اظهارات اخیر روبیو است.