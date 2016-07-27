شورا و شهرداری نظرآباد جبران مافات کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارم خردادماه جاری رئیس شورای شهر نظرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر از عزل شهردار نظرآباد خبر داده بود، حسین زنجانی در این گفتگو اعلام کرده بود سعید مدرس زاده شهردار سابق نظرآباد در جلسه علنی و پس از استیضاح با ۹ رای از سمت خود عزل شد.

زنجانی گفته بود: در جلسه استیضاح، اعضای شورا از پاسخ های شهردار سابق قانع نشده و وی را که از ابتدای روی کار آمدن شورای اسلامی در دوره چهارم تا کنون شهردار نظرآباد بود با ۹ رای از سمت خود عزل کردند.

برخی صاحب نظران دلیل اصلی عزل شهردار نظرآباد را ناهماهنگی ها و اختلاف سلیقه های بین شهرداری و شورا اعلام کرده بودند اختلافاتی که مدتی سر خط رسانه های استان قرار داشت و باعث تعطیلی برخی پروژه های عمرانی در شهر نظرآباد شده بود.

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به اختلاف شورای شهر و شهرداری نظرآباد اظهار کرد: این اختلاف نامیمون از یکسال و نیم گذشته در شهرستان نظرآباد شروع شده بود.

وی با بیان اینکه پیرو بروز این اختلاف طی چند روز گذشته جلسه ای با حضور اعضای شورای شهر و شهرداری برگزار شد، افزود: خوشبختانه به سبب اقدامات انجام گرفته توسط دوستان در دوره قبل و پیگیری های اخیر این مشکل برطرف شد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امید است بتوان در طول مدت زمان باقی مانده از عمر شورا پروژه و طرح های نیمه تمام را به سرانجام رساند.

بهمنی در خاتمه با تاکید بر اینکه از اعضای شورای شهر و شهرداری نظرآباد قول مساعد برای انجام امور به نحو احسن اخذ شده است، تصریح کرد: امیدوارم در مدت زمان باقی مانده جبران مافات صورت گیرد.