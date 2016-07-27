به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال اعلام کرد دیدار دو تیم فولاد خوزستان و ماشین سازی تبریز در هفته اول روز پنجم مرداد ماه برگزار شد و از سوی عزیز فریسات - مربی تیم فولاد خوزستان تخلفاتی مبنی بر اعتراض به تصمیمات داوری که منجر به اخراج وی از روی نیمکت مسابقه شد، رخ داد. وی به تذکر کتبی طبق ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی محکوم شد.

علی کاهکش - سرمربی تیم فولاد خوزستان نیز به خاطر اعتراض به تصمیمات داوری که باعث اخراجش شد، با تذکر کتبی کمیته انضباطی رو به رو شد.

جریمه نقدی برای تیم سپاهان اصفهان

مسابقه تیم های سپاهان اصفهان و پدیده مشهد روز پنجم مرداد ماه برگزار و از سوی تماشاگران تیم باشگاه سپاهان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور رخ داد. باشگاه سپاهان طبق بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

جریمه ۴۰ میلیونی برای باشگاه استقلال خوزستان

بازی دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال خوزستان روز چهارم مرداد ماه برگزار شد. تیم استقلال خوزستان به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری طبق بند یک ماده ۶۹ آیین نامه انضباطی به ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کلیه آرای صادره از سوی کمیته انضباطی قطعی اعلام شد.