بازیکن تیم استقلال خوزستان به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی، هافبک تیم فوتبال استقلال خوزستان به دلیل رفتار غیرحرفهای در دیدار مقابل سپاهان اصفهان به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شد.
این بازیکن در دقیقه ۸۲ بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، اما تنها چهار دقیقه بعد با دریافت دو کارت زرد پیاپی در دقایق ۸۳ و ۸۶، از زمین مسابقه اخراج شد.
باشگاه استقلال خوزستان در بیانیهای رسمی اعلام کرد: رفتارهای خارج از چارچوب حرفهایگری در این تیم غیرقابل قبول است و با هرگونه بیانضباطی برخورد خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است که تصمیمگیری نهایی درباره وضعیت محمد شریفی پس از بررسیهای دقیق کمیته انضباطی باشگاه اعلام خواهد شد.
این اتفاق در حالی رخ داد که استقلال خوزستان در دیداری خانگی مقابل سپاهان با نتیجه دو بر صفر شکست خورد و اخراج شریفی در دقایق پایانی، فشار مضاعفی بر تیم میزبان وارد کرد.
نظر شما