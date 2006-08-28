به گزارش خبرگزاري مهر ، خطوط تغيير مسير يافته اتوبوس هاي شركت واحد به شرح زير است:
1- خط 21-9 (فرهنسگراي اشراق - ميدان رسالت)
مسير رفت: خيابان مدني- سمنگان- خيابان جانبازان- ميدان نبوت- چهارراه سرسبز وادامه مسير
مسير برگشت: بزرگراه رسالت- دردشت- خيابان حاج صادقي- خيابان آيت- ميدان نبوت- خيابان جانبازان - خيابان سامان- خيابان مهرانپور- سمنگان.
2- خط 28-9 (ميدان رسالت - ميدان كلاهدوز)
مسيررفت: خيابان مدني- مهرانپور- سمنگان- خيابان جانبازان- خيابان آيت و ادامه مسير
مسيربرگشت: ميدان نبوت- خيابان جانبازان- خيابان سامان- خيابان مهرانپور- خيابان سمنگان
3- خط 29-9 (ميدان رسالت - چهارراه تهرانپارس)
مسير رفت: خيابان مدني- مهرانپور- سمنگان- خيابان جانبازان و ادامه مسير
مسير برگشت: خيابان جانبازان- خيابان سامان- خيابان مهرانپور- خيابان سمنگان
4- خط 31-9(سمنگان - وحيديه)
مسيررفت: خيابان شهيد مدني- خيابان مهرانپور- سمنگان- جانبازان- خيابان سامان و ادامه مسير
مسيربرگشت: وحيديه- خيابان جعفري- ميدان تسليحات- خيابان 46 متري- خيابان سمنگان- جانبازان شرقي- خيابان سامان- خيابان مهرانپور- خيابان سمنگان.
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