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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۳۰

رئیس پلیس لندن:

احتمال وقوع حملات تروریستی در بریتانیا جدی است

احتمال وقوع حملات تروریستی در بریتانیا جدی است

رئیس پلیس لندن ضمن جدی خواندن احتمال وقوع حملات تروریستی در کشورش از مردم این کشور خواست تا در مورد زمان وقوع حمله صحبت کنند و نه امکان رخ دادن آن.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس پلیس لندن با جدی خواندن تهدید حمله تروریستی در بریتانیا نسبت به وقوع جدی حملات تروریستی در این کشور هشدار داد.

«برنارد هوگان» با شدید خواندن سطح تهدید امنیتی ناشی از تروریسم بین المللی و با اشاره به حملات تروریستی زنجیره ای در آلمان و فرانسه، طی سخنانی که در روزنامه «میل» بریتانیا به چاپ رسید گفت: من این تهدید را می فهمم و احساس می کنم و به عنوان یک افسر پلیس که مسئول جلوگیری از روی دادن این اتفاقات است می دانم که خواسته شما از من این است که خیال شما را راحت کنم. متاسفم که نمی توانم در این خصوص تضمین کامل دهم.

وی افزود: سطح تهدید امنیتی ما برای دو سال گذشته بالا بوده است و بالا هم خواهد ماند. این یعنی احتمال وقوع حمله تروریستی بسیار بالا است و شما باید در مورد زمان وقوع آن صحبت کنید و نه امکان وقوع آن.

کد مطلب 3728297

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