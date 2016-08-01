تجمع گسترده طرفداران «اردوغان» در آلمان/تنش در رابطه برلین-آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ده ها هزار نفر از مردم ترک تبار آلمان در شهر «کلن» این کشور در حمایت از «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه و محکومیت کودتای نافرجام ۱۵ جولای به خیان ها آمدند، اقدامی که موجب افزایش تنش های دیپلماتیک برلین – آنکارا شد.

قرار بود اردوغان از طریق ویدئو کنفرانس برای جمعیتی که در کلن جمع شده اند، سخنرانی کند حال آنکه دادگاه قانون اساسی آلمان از انجام این اقدام جلوگیری کرد.

به گفته رسانه های آلمان، دستکم ۳۵ هزار نفر در تجمع شهر کلن حضور یافتند.

حدود سه میلیون ترک تبار ساکن آلمان هستند که اغلب آنها در انتخابات پارلمانی ترکیه به حزب «عدالت و توسعه» اردوغان رای دادند.

اگرچه اردوغان از ارسال پیام ویدیویی به طرفداران آلمان نشین خود بازماند، در ابتدای مراسم پیامی کتبی از جانب وی قرائت شد.

در عین حال، «عمر چلیک» وزیر روابط اروپایی ترکیه با اعتراض به اقدام برلین در ممانعت از سخنرانی ویدئویی اردوغان، این عمل را مغایر با آزادی بیان و اصول دموکراسی توصیف کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز در واکنش به این اقدام گفت که برلین دستکم یک توضیح قانع کننده به آنکارا بدهکار است.

تجمع حمایت از اردوغان در حالی در شهر کلن آلمان برگزار شد که وی دیروز شنبه ۱۳۸۹ نظامی دیگر را به بهانه مشارکت در کودتا از ارتش ترکیه اخراج کرد. به این ترتیب، شمار اخراجی های ارتش ترکیه به بیش از ۳۰۰۰ نفر رسید.