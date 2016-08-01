فیلم/ مشاهدات عینی زن انگلیسی از جنگ در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت جدید برنامه «همقصه» سهشنبه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکۀ یک سیما پخش میشود.
ونیسا بیلی فرزند دیپلماتی انگلیسی است که زندگی مرفه خود را کنار گذاشت و به عنوان یک فعال مدنی وارد منطقۀ غرب آسیا شد و تاکنون در مرکز بحرانهای بسیاری از کشورهای منطقه غرب آسیا بوده است. او در جریان جنگ هشتروزه در غزه بود و از نزدیک وقایع آن روزها را مشاهده کرد.
بیلی بعد از جنگ هشتروزه با انتشار عکسهایی که از غزه گرفته بود به افشاگری جنایات رژیم جنایتکار اسرائیل پرداخت. او با حضور در برنامه «همقصه» مشاهدههای خود از غزه را در خلال جنگ هشت روزه تعریف میکند.
«همقصه» عنوان برنامهای است که در هر قسمت با مهمانی غیرایرانی به گفتگو مینشیند و داستان زندگی او را که درونمایهای انسانی دارد، روایت میکند.
