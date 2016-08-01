  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

مجوز نمایش ۴ فیلم صادر شد

مجوز نمایش ۴ فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۴ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۴ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

شورای پروانه نمایش در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضای شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برگزار شد، مجوز نمایش چهار فیلم «خانه ای در خیابان چهل ویکم» به تهیه کنندگی سید محمود رضوی و کارگردانی حمید قربانی، «نیمه شب اتفاق افتاد» به تهیه کنندگی و کارگردانی  تینا پاکروان، «قشنگ و فرنگ» به تهیه کنندگی و کارگردانی وحید موساییان و «هیهات» به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و کارگردانی مشترک هادی نائیجی، هادی مقدم دوست، دانش اقباشاوی و روح الله حجازی را صادر کرد.

کد مطلب 3729012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها