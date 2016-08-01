مجوز نمایش ۴ فیلم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۴ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

شورای پروانه نمایش در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضای شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برگزار شد، مجوز نمایش چهار فیلم «خانه ای در خیابان چهل ویکم» به تهیه کنندگی سید محمود رضوی و کارگردانی حمید قربانی، «نیمه شب اتفاق افتاد» به تهیه کنندگی و کارگردانی تینا پاکروان، «قشنگ و فرنگ» به تهیه کنندگی و کارگردانی وحید موساییان و «هیهات» به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و کارگردانی مشترک هادی نائیجی، هادی مقدم دوست، دانش اقباشاوی و روح الله حجازی را صادر کرد.