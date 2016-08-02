آبیاری مزارع سبزی با پساب شهری در اسلامشهر ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محمدرضا امیری با اشاره به اینکه در شهرستان اسلامشهر یک هزار و ۱۵۰ هکتار سطح زیر کشت سبزی و صیفی است، گفت: این میزان شامل ۵۵۰ هکتار سبزی، ۵۷۶ هکتار صیفی جات از قبیل ۳۵۸ هکتار گوجه فرنگی، ۷۹ هکتار بامیه، ۱۰۹ هکتار انواع کلم، ۱۲ هکتار خیار، ۸۹ هکتار فلفل دلمه ای و ۱۸ هکتار بادمجان است.

وی ادامه داد: تمرکز گوجه فرنگی شهرستان بیشتر در بالای جاده قدیم ساوه، روستای دهستان، احمدآباد مستوفی و فیروز بهرام و عمده سبزی کاری شهرستان همچون کشت کلم و بامیه در قسمت پایین دست جاده قدیم ساوه، دهستان های ده عباس و روستای علی آباد طپانچه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر یادآور شد: آبیاری قسمت بالای اتوبان ساوه، کانال محمدیه و زیر جاده قدیم ساوه در محدوده شهرستان اسلامشهر با نظارت اداره جهاد کشاورزی و اداره بهداشت شهرستان و با آب چاه انجام می شود.

امیری گفت: در قسمتی از اراضی پایین دست بلوار الغدیر، پساب شهری می گذرد که از کشت سبزی و صیفی در آن منطقه جلوگیری شده و کشاورزان به کشت غلات شامل گندم، جو، ذرت علوفه ای و صیفی جات میوه ای مثل (بامیه و فلفل) روی آورده اند.

وی تأکید کرد که با توجه به بررسی های انجام شده توسط مرکز تحقیقات، مخلوط شدن آب چاه با پساب شهری برای کشت های غلات، گندم، ذرت علوفه ای مشکل بهداشتی به وجود نمی آورد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر بیان داشت: با شیوع وبا در کشور در سال های گذشته نظارت بر کشت سبزی و صیفی بویژه سبزیجات برگی و غده ای توسط جهاد کشاورزی با همکاری اداره بهداشت شهرستان به طور مستمر انجام و از آبیاری مزارع سبزی با آب های پساب شهری و فاضلاب جلوگیری می شود.