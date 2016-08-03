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۱۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۶

مدیر کل بحران استانداری ایلام خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی ساخت آشیانه بالگرد ایلام در هفته دولت

آغاز عملیات اجرایی ساخت آشیانه بالگرد ایلام در هفته دولت

ایلام-مدیر کل بحران استانداری ایلام از آغاز عملیات اجرایی ساخت آشیانه بالگرد ایلام درهفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، احمد کرمی از آغاز عملیات اجرایی ساخت آشیانه بالگرد با هدف فراهم شدن امکان برای استقرار بالگرد امداد و نجات در استان همزمان با هفته گرامیداشت دولت خبر داد.

احمد کرمی اظهار داشت: پارسال ۹ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد و ۲۰ میلیارد ریال دیگر نیز امسال برای ساخت آشیانه بالگرد تخصیص یافته است.

وی افزود:عملیات اجرایی ساخت آشیانه ویژه بالگرد با هدف فراهم شدن امکان برای استقرار بالگرد امداد و نجات در این استان همزمان با هفته گرامیداشت دولت آغاز می شود.

وی بیان کرد: چهار هکتار زمین برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و هم اکنون عملیات تسطیح زمین در حال انجام است و همزمان با هفته دولت کلنگ آغاز روند اجرایی آن نیز به زمین زده می شود.

مدیر کل بحران استان هدف از ساخت آشیانه را مداخله سریع بالگرد در مواقع بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی در این استان اعلام کرد و یادآور شد: در صورت بهره برداری از این طرح، ایلام می تواند به عنوان استان معین پروازی برای سایر استان ها تعیین شود.

در سال های اخیر با توجه به بروز حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل و آتش سوزی جنگل ها در استان ایلام، لزوم استقرار بالگرد امدادی به تسهیل در امداد رسانی به آسیب دیدگان و اطفای حریق با توجه به طبیعت خشن و کوهستانی ایلام بیش از پیش احساس شده است.

کد مطلب 3730848

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