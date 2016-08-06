هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال لیگ برتر کردستان روز جمعه در شهرهای مختلف استان برگزار شد و تیم های مختلف حاضر در این رقابت ها به مصاف حریفان خود رفتند.

در فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان کردستان ۱۰ تیم از شهرهای مختلف حضور دارند و قرار است در یک گروه با هم رقابت کنند.

شهداء(امید) گروس بیجار، شهرداری سقز، عقاب سنندج، پرسپولیس ماهان بیجار، شهرداری مریوان، قندیل سقز، علم و ادب قروه، پیام نوین سنندج، آرببالند بانه و آبیدر سنندج تیم های شرکت کننده در این رقابت ها هستند.

در هفته چهارم آبیدر سنندج ۳ بر ۱ قندیل سقز را شکست داد، دو تیم شهرداری مریوان و پرسپولیس ماهان بیجار در مقابل هم قرار گرفتند که این دیدار با نتیجه ۱ بر صفر به سود شهرداری مریوان پایان یافت.

در دیگر دیدار این هفته از رقابت های لیگ برتر فوتبال استان کردستان شهداء(امید) گروس بیجار با نتیجه پر گل ۶ بر صفر از سد پیام نوین سنندج گذشت، دیدار بین تیم های علم و ادب قروه و شهرداری سقز ۱ بر ۱ مساوی پایان یافت و عقاب سنندج و آرببالند بانه نیز با همین نتیجه به کار خود پایان دادند.

رقابت های فوتبال لیگ برتر استان کردستان تا شهریور ماه امسال ادامه خواهد داشت و تیم اول به عنوان نماینده استان در مسابقات لیگ دسته سوم باشگاه های کشور شرکت می کند.