این مسابقات با حضور ۸ تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار میشود و تیم قهرمان جواز حضور در لیگ دسته چهارم کشور را کسب خواهد کرد.
در حساسترین دیدار هفته، تیم شهرداری کانیدینار در ورزشگاه زاگرس مریوان با نمایشی برتر موفق شد تیم سیروان دهگلان را با نتیجه پرگل ۴ بر ۱ شکست دهد و نخستین برد قاطع این فصل را به نام خود ثبت کند.
در دیگر بازیها، قندیل سقز و تکنام گروس بیجار در دیداری کمفروغ به تساوی بدون گل رضایت دادند.
شهرداری مریوان و دیواندره نیز با نتیجه ۱ بر ۱ به کار خود پایان دادند و دیدار خورشید مهر قروه با آراکو سقز نیز با همین نتیجه مساوی خاتمه یافت.
طبق آئیننامه مسابقات، در پایان فصل دو تیم انتهای جدول به لیگ دسته اول استان سقوط خواهند کرد و از همین هفتههای ابتدایی، رقابت برای بقا در جدول شکل جدی به خود گرفته است.
