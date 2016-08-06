به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حمل و نقل و پایانه های ایلام، مهرداد جهانی افزود: یکی از مشکلات سال گذشته نبود پارکینگ ناوگان اتوبوس بینشهری بود که امیدواریم مسئولان با اتخاذ تصمیم درست با جدیت بیشتر این مشکلات را رفع کنند.
وی بابیان اینکه تاکنون با تصمیم اعضای ستاد اربعین پارکینگ شهرداری بین شهر و پایانه مرزی مهران به عنوان پارکینگ ناوگان اتوبوسی بینشهری برای اربعین مشخصشده است، افزود: این مهم نقش تاثیر گذاری در ساماندهی و مدیریت درست حملونقل زائران با اتوبوسهای بینشهری دارد.
مدیرکل حملونقل و پایانههای ایلام تصریح کرد: رفع مشکلات جادهای از بار ترافیک میکاهد و میتواند ترددها را کنترل و مدیریت کرد لذا از مسئولان ارشد کشور درخواست داریم به ایلام توجه ویژه بکنند.
وی با تأکید به اینکه با تمام توان برای مدیریت حملونقل اربعین پای کار هستیم اما برخی مشکلات نظیر نبود جاده استاندارد مشکل جدی ترافیکی به دنبال دارد، تصریح کرد: مسئولان به قولهای خود در قبال رفع مشکلات اربعین ایلام عمل کنند.
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