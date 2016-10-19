به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نیما شهرزاد اظهار داشت: نرخهای فعلی باوجود افزایش ۲۰ درصدی دو ماه قبل، به قیمت قبلی بازگشته و هیچگونه افزایشی حتی برای ایام اربعین نخواهد داشت.
وی افزود: با توجه به مالکیت ۱۰۰ درصدی بخشخصوصی بر ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای کشور، این ناوگان فقط در شرایطی خاص از جمله افزایش تقاضا برای سفر به استانهای ایلام و خوزستان و افزایش ترددهای یکسرخالی، عوامل خاص دیگر و با تائید مراجع حاکمیتی و دولتی، مجاز به افزایش نرخ هستند.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تصریح کرد: تلاش سازمان راهداری در جهت جلوگیری از افزایش نرخ بلیت برای ایام اربعین است تا مانند سال گذشته، شاهد افزایش سه الی چهار برابری قیمت بلیت و کرایه به دلیل ازدحام غیرمنتظره جمعیت و عبور زائران از مرز بدون روادید و ثبتنام قبلی نباشیم.
شهرزاد با اشاره به برنامه کمیته حملونقل در ستاد اربعین گفت: تمام تلاش این کمیته در جهت تأمین تمامی امکانات برای جابجایی زائران در کمترین زمان و با کمترین هزینه است.
به گفته معاون دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری، سال گذشته با توجه به افزایش نرخ کرایه و بلیت تا چهار برابر، نرخ مصوب از سوی مالکان اتوبوسها به دلیل ازدحام مسافر، ترافیک ۱۲ ساعته جادهها، افزایش مصرف سوخت ناوگان، سازمان راهداری و حملونقل جادهای با افزایش نرخ کرایه و جبران تردد یکسرخالی تا دو برابر نرخ مصوب، موافقت کرد.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری یادآور شد: مسافران و زائران در صورت مشاهده افزایش نرخ بلیت و کرایه حتی مربوط به روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، میتوانند به ادارات کل سازمان راهداری و حملونقل جادهای استانها یا دفاتر نمایندگی مستقر در پایانهها مراجعه کنند.
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