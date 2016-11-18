مریم زاهد در گفتگو با مهر به لزوم عرضه گوشت مرغ در بورس کالا اشاره کرد و اظهارداشت: عرضه مرغ منجمد در بورس کالا و تامین نیاز نهادهای دولتی از این طریق، اقدام بسیار مثبتی است که باعث شفافیت قیمت، معاملات و همچنین تغییر روند معاملات سنتی به دادوستد مکانیزه از طریق بورس می‌شود.

وی افزود: در صورتی‌که نهادهای دولتی از طریق کانال بورس کالا اقدام به خریداری مرغ کرده و نیاز خود را از این طریق تامین کنند، هم خریدشان شفاف‌تر می شود و هم عرضه‌ها بیشتر خواهد شد؛ براین اساس انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست کرده‌ که به دلیل شفافیت قیمت و رقابتی بودن معاملات، شرایطی را فراهم کند تا نهادهای دولتی صرفا خرید خود را از طریق بورس کالای ایران انجام دهند.

زاهد تاکید کرد: عرضه مرغ در بورس کالا اقدام بسیار مناسبی است زیرا علاوه بر شفافیت قیمت، نقش واسطه‌ها هم کمتر می‌شود ضمن اینکه سلامت و کیفیت محصول افزایش می‌یابد چون عرضه محصولات در بورس کالا به استانداردهایی نیاز دارد و تا استانداردهای لازم تامین نشود، عرضه در بورس ممکن نیست.

این عضو انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ، تصریح کرد: امروز شاهد رونق معاملات کشاورزی در بورس کالا هستیم زیرا وزارت جهاد کشاورزی به شفافیت و کارآمدی معاملات بورس اذعان دارد.

به گفته زاهد، انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ خواستار عرضه مرغ در بورس کالاست تا با شفافیت معاملات در فضایی رقابتی، از نوسانات کاذب قیمتی جلوگیری شود که این امر در نهایت به سود مصرف کننده و تولیدکننده خواهد بود.