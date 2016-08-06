شهروندان کرمانشاهی زمان بندی بیرون گذاشتن زباله را رعایت کنند

کورش شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فرآیند جمع آوری پسماندهای شهری در کرمانشاه اظهار داشت: فرآیند جمع آوری زباله یا پسماند در شهر کرمانشاه در ۳ شیفت کاری انجام می‌شود که زباله‌ها توسط خودروهای مکانیزه از مخازن جمع آوری و به سکوی حمل پسماند انتقال داده می شود و از آنجا نیز زباله‌ها به بازیافت انتقال داده می‌شود.

شیرزادی کرمانشاه را از شهرهای پرزباله ایران دانست و گفت: در شهر کرمانشاه زباله‌ها در ۳ شیفت کاری جمع آوری می‌شود و مجموعه شرکت خدمات شهری نوین این خدمات را ارائه می‌دهد.

وی به بروز مشکلات اقتصادی و هزینه سنگین ناشی از تولید فراوان زباله در شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: خودروهای جمع آوری زباله در سه شیفت مداوم در سطح شهر مشغول کارند که شیفت صبح ساعت ۴:۳۰ صبح، شیفت بعداز ظهر ساعت ۱۲ و در شب ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳ است.

شیرزادی بیان کرد: متاسفانه شهروندان هر ساعت که دلشان بخواهد زباله‌ها را برای جمع آوری بیرون از منزل می‌گذارند، در صورتیکه شهرداری مخازن را خالی کرده و در محلاتی هم جانمایی شده اما شهروندان باید بدانند که نمی‌توانند هر لحظه که دوست دارند زباله را بیرون بگذارند چراکه سبب آلودگی و بروز مشکلات زیست محیطی می‌شود و باید به سمت یک فرهنگ برویم.

وی با بیان اینکه در شهر اصفهان هر ۲۴ ساعت یکبار نوبت جمع آوری زباله است، افزود: در فصل گرما بوی تعفن پسماند بیش از فصل دیگر است و شهروندان باید ساعت ۲۱ شب زباله‌ها را بیرون بگذارند و با ما همکاری کنند تا وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کنیم و صدا و سیما با ما همکاری کنند و اطلاع رسانی شود.

این مسئول اضافه کرد: زباله تولید می‌شود اما اینکه چگونه با این زباله برخورد شود دغدغه ای برای محیط زیست است و متاسفانه تابستان‌ها مشکل بحران زباله داریم.

شیرزادی کرمانشاه را پرچمدار بازیافت زباله در کشور دانست و افزود: باید به ازای هر ۵۰ خانوار یک مخزن برای جمع آوری زباله قرارداده شود اما در کرمانشاه برای هر برای هر ۲۵ خانوار یک مخزن در نظر گرفتیم و این از میانگین کشوری بالاتر است.

مدیر عامل شرکت خدمات نوین شهرداری کرمانشاه گفت: تلاش می شود تا مشکلات در خصوص جمع آوری زباله و جانمایی مخازن به حداقل برسد.

وی اظهار کرد: شرکت خدمات نوین، جمع آوری زباله در مناطق ۱ و ۶ شهرداری کرمانشاه را انجام می‌دهد و باید گفت که ما ۷۰ درصد زباله‌های سطح شهر را جمع آوری می‌کنیم اما پیمانکاران بخش خصوصی در دیگر مناطق به جز ۱ و ۶ مشغول فعالیت هستند و متاسفانه ما و مناطق از راندمان کاری این افراد راضی نیستیم و تدابیری اندیشیده شده که ضمانت‌هایی برای انجام بهتر کار از این پیمانکاران گرفته شود.