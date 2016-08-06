طرح مدیریت تلفیقی جنگل های هیرکانی در آمل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد ظهر شنبه در جلسه رسیدگی بر طرح مدیریت تلفیقی جنگلهای چندمنظورهای هیرکانی این شهرستان بابیان اینکه اجرای طرح هیرکانی باید بهعنوان یک طرح مهم بهصورت جزیی بین دستگاههای و بخشهای مختلف تقسیم شود، اظهار داشت: در اجرای این طرح هیچ افرادی در حفظ جنگل دلسوزتر از خود مردم بومی این منطقه پیدا نمیشود.
منفرد بابیان اینکه در امر طبیعتگردی و گردشگری نیاز به ساماندهی اساسی است، گفت: در این زمینه باید از افرادی که شم اقتصادی قوی دارند استفاده برد و از افراد بومی و محلی به کار گرفته شد.
فرماندار ویِژه آمل با اشاره به اینکه این منطقه نباید محلی برای گردشگرانی باشد که فقط محلی برای کباب خوران یا ریختن زباله تصور کنند.
منفرد با تأکید بر اینکه بار اصلی حفظ محیطزیست و جنگل را جوامع محلی گفت: اجرای این طرح و جنگلداری نیاز به راهکارهایی است و طرحی موفق است که بومیسازی شود؛ موفقیت طرح هیرکانی نیز به ورود هر بخشی با ارائه یک طرح برمیگردد که حضور افراد بومی نیز لزوم است.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح آغاز فعالیت و نحوه اجرای آن بسیار مهم است بنابراین در ابتدای امر باید شناسنامه قوی از منطقه بلیران و بهنوعی یک کتابچه ثبتشده تهیه شود.
منفرد بابیان اینکه در اجرای این طرح باید از مسافرانی استفاده کرد که برای اهالی منطقه درآمدزایی به همراه داشته باشد، افزود: رعایت حقوق شهروندی در جاذبههای گردشگری توجه شود.
فرماندار ویژه آمل با تأکید بااینکه با توجه به موقعیت بلیران و قدمت گونههای گیاهی آن برخی از گونههای آن را باید نایاب خاص جهانی برشمرد، یادآور شد: متأسفانه درگذشته با ورود بر جنگل به دلایلی چون عدم مدیریت درست و عدمحمایت از اجرای طرحها موجبی بر نابودی جنگل، همینطور گونههای گیاهی و حیوانی شد.
وی با اعلام اینکه هر یک از گردشگران و مسافران مهمانان ناخواندهای هستند اما باید طبق قوانین اهالی محل پیش روند، بیان کرد: از منطقه بلیران بهعنوان یک منطقه طبیعت موزه و یک منبع درآمدزایی تلقی کرد که اجرای طرح هیرکانی نیز مهمترین هدفش به احیای گونههای نایاب حیوانی و گیاهی برمیگردد.
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