طالبی: جاده آسفالته عمومی منطقه گردشگری بلیران بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی طالبی در بازدید شبانه از منطقه گردشگری بلیران که با همراهی دادستان عمومی و انقلاب آمل، انجام شد، افزود: جاده آسفالته عمومی منطقه گردشگری بلیران که قریب به دو ماه بدون مجوز قانونی مسدود بوده و اقدام به اخذ وجه نقد غیر قانونی از مسافران، گردشگران و اهالی بومی منطقه بدون ارائه هیچ گونه خدمات رفاهی داشت، با صدور دستور قضایی بازگشایی شد.

رئیس دادگستری آمل تصریح کرد: دریافت هرگونه وجهی از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی در این منطقه ممنوع بوده و در صورت مشاهده، قطعاً با متخلفین برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد شد.

طالبی تاکید کرد: از این پس، چنانچه اهالی منطقه موارد مشابهی را در این خصوص ملاحظه نمودند مراتب را سریعاً به مرجع قضایی اعلام کنند تا اقدامات قانونی در این خصوص صورت گیرد.

گفتنی است روستای بلیران به عنوان یکی از جاذبه‌های ناشناخته و زیبای گردشگری استان مازندران در جنوب شرقی شهر آمل، از همه طرف با جنگل و رودخانه احاطه شده و همین مسئله باعث شده است تا نزد طبیعت‌گردان از محبوبیت خاصی برخوردار باشد.