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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۳۲

ادامه ناآرامی های تروریستی در آفریقا؛

کشته شدن ۲۳ نفر توسط گروه «الشباب»

کشته شدن ۲۳ نفر توسط گروه «الشباب»

گروه تروریستی- تکفیری «الشباب» با گلوله باران مناطق مسکونی شهری در غرب پایتخت کشور سومالی، ۲۳ نفر از غیرنظامیان را به قتل رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه تروریستی تکفیری «الشباب» مناطق مسکونی شهر «بایدوا» در غرب پایتخت این کشور را گلوله باران کرد.

این خبرگزاری به نقل از نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا اعلام کرد: در گلوله باران مناطق مسکونی شهر «بایدوا» واقع در غرب «موگادیشو» پایتخت این کشور، یک بیمارستان نیز مورد هدف قرار گرفت و بر اثر آن تعدای از بیماران بستری در این بیمارستان  مجروح شده اند.

رویترز به نقل از منابع محلی تعداد کشته شدگان در این حمله را تا کنون ۲۳ نفر اعلام کرده است.

منابع بیمارستانی بدون اشاره به آمار دقیق زخمی ها،  تعداد مجروحین را زیاد و حال برخی از آن ها را وخیم گزارش کرده اند.

این در حالی است که گروه تروریستی الشباب با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حملات خونین امروز در این منطقه از سومالی را بر عهده گرفته است.

الشباب که از گروه های تروریستی وابسته به القاعده به شمار می آید، سال ها است در سایه سکوت دولت های غربیِ به ظاهر مبارز با تروریسم؛ برای سرنگونی حکومت سومالی به بهانه تشکیل حکمت اسلامی به اقدامات تروریستی در این کشور مبادرت ورزیده و تا کنون تعداد زیادی از شهروندان غیر نظامی در این کشور را کشته و یا مجروح کرده است.

کد مطلب 3733672

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    نظرات

    • ایرانی ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
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      من درک نمی کنم وقتی سلفی گری و تندروی اسلامی چنین تهدید مشترکی برای ایران و شیعه و غرب هست چرا شما چنین با غرب درگیرین جز اینکه خودتون نیز دچار تند روی اسلامی شدین

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