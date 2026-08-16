کجور رتبه سوم پروژه مهر مازندران را کسب کرد

عبدالله نقی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعهای از برنامههای آموزشی و پرورشی با هدف توسعه عدالت آموزشی، محرومیتزدایی و ارتقای کیفیت مدارس خبر داد و گفت: آموزشوپرورش کجور در ارزیابی پروژه مهر، رتبه سوم استان مازندران را در میان ۳۶ شهرستان و منطقه به دست آورده است.
نقیپور با اشاره به اقدامات انجامشده در منطقه کجور اظهار کرد: توسعه زیرساختهای آموزشی، تجهیز کارگاهها، هنرستانها و مراکز کاردانش، حمایت از مدارس شبانهروزی و اختصاص اعتبار برای ایابوذهاب دانشآموزان از جمله برنامههایی بوده که با رویکرد تقویت عدالت آموزشی و کاهش محرومیتها دنبال شده است.
وی افزود: در بخش ارتقای کیفیت آموزشی نیز دورههای تخصصی توانمندسازی معلمان با بهرهگیری از ظرفیت مدرسان استانی و کشوری برگزار شد و طرحهایی از جمله «باران»، «حامی»، «شنبههای یادگیری» و اجتماعات یادگیری در مدارس منطقه به اجرا درآمد.
رئیس آموزشوپرورش منطقه کجور ادامه داد: حاصل این برنامهها در عرصههای مختلف آموزشی و فرهنگی نیز نمایان شد و دانشآموزان منطقه در جشنواره نوجوان خوارزمی موفق به کسب رتبههای برتر شدند و فرهنگیان کجور نیز در جشنواره الگوهای برتر تدریس به موفقیت دست یافتند.
نقیپور همچنین به موفقیتهای منطقه در حوزه برنامههای تحولی اشاره کرد و گفت: آموزشوپرورش کجور علاوه بر کسب رتبه سوم پروژه مهر استان مازندران در طرح «نماد» نیز رتبه نخست استانی را به دست آورده است.
وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات با هدف فراهم کردن فرصتهای آموزشی برابر، افزایش کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری، توانمندسازی نیروی انسانی و توجه جدی به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در منطقه دنبال میشود.
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