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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو:

سیلوهای گندم مشمول اخذ پروانه بهداشتی هستند

سیلوهای گندم مشمول اخذ پروانه بهداشتی هستند

کارشناس ارشد تغذیه اداره نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو گفت: سیلوهای نگهداری گندم مشمول اخذ پروانه های بهداشتی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس زهره پوراحمد افزود: تقریبا سالانه حدود ۱۰ الی ۱۱ میلیون تن گندم در کشور مصرف می شود که حدود ۷ میلیون تن آن جهت مصارف نانوایی است.

وی افزود: از آنجا که علاوه بر تامین امنیت مواد غذایی در کشور تضمین سلامت و ایمنی مواد غذایی حائز اهمیت است، لذا گندم های وارده به کارخانجات آردسازی و همچنین مراکز ذخیره سازی به منظور ارزیابی تامین کننده از نظر مقدار فلزات سنگین آلاینده سرب و کادمیوم، مایکوتوکسین ها، کپک و سایر عوامل خطر زا مثل سن زدگی و... طبق مقررات و دستورالعمل های اعلام شده به معاونت های غذا و دارو سراسر کشور، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

پوراحمد اظهار داشت: این موارد نیز در خصوص گندم های وارداتی سال گذشته در مبادی ورودی مورد کنترل قرار گرفته است.

کارشناس ارشد تغذیه اداره  نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو، بیان داشت: ذخیره سازی مناسب گندم نسبت به تولید گندم سالم از اهمیت بیشتری برخوردارند. به همین منظور سیلوهای نگهداری گندم مشمول اخذ پروانه های بهداشتی هستند و مسئول فنی واجد شرایط استخدام نموده که پروانه مسئول فنی از معاونت های غذا ودارو اخذ نموده اند که ملزم به کنترل های لازم  در زمان ذخیره سازی گندم هستند.

کد مطلب 3739718

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