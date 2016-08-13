سیلوهای گندم مشمول اخذ پروانه بهداشتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس زهره پوراحمد افزود: تقریبا سالانه حدود ۱۰ الی ۱۱ میلیون تن گندم در کشور مصرف می شود که حدود ۷ میلیون تن آن جهت مصارف نانوایی است.
وی افزود: از آنجا که علاوه بر تامین امنیت مواد غذایی در کشور تضمین سلامت و ایمنی مواد غذایی حائز اهمیت است، لذا گندم های وارده به کارخانجات آردسازی و همچنین مراکز ذخیره سازی به منظور ارزیابی تامین کننده از نظر مقدار فلزات سنگین آلاینده سرب و کادمیوم، مایکوتوکسین ها، کپک و سایر عوامل خطر زا مثل سن زدگی و... طبق مقررات و دستورالعمل های اعلام شده به معاونت های غذا و دارو سراسر کشور، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
پوراحمد اظهار داشت: این موارد نیز در خصوص گندم های وارداتی سال گذشته در مبادی ورودی مورد کنترل قرار گرفته است.
کارشناس ارشد تغذیه اداره نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو، بیان داشت: ذخیره سازی مناسب گندم نسبت به تولید گندم سالم از اهمیت بیشتری برخوردارند. به همین منظور سیلوهای نگهداری گندم مشمول اخذ پروانه های بهداشتی هستند و مسئول فنی واجد شرایط استخدام نموده که پروانه مسئول فنی از معاونت های غذا ودارو اخذ نموده اند که ملزم به کنترل های لازم در زمان ذخیره سازی گندم هستند.
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