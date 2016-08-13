گام نخست حمایت از میزبانان گاندو با موفقیت برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر روز جمعه ۲۲ مرداد ماه، در پی اعلام برنامه حمایت از میزبانان گاندو توسط سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست و در ادامه برنامه های حمایتی از میزبانان گاندو یا کروکودیل پوزه کوتاه در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان، با همکاری جوامع محلی و مسئولان و با محوریت اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، نخستین محموله تانکرهای آب شرب و سیستم انتقال آب به تانکرها، شامل پمپ و دستگاه های تصفیه آب، تحویل مردم منطقه و شوراهای روستایی شد.

با این اقدام که مورد استقبال مردم قرار گرفت، بخش قابل توجهی از مشکل آب شرب این روستاها حل می شود. امید است با جلب مشارکت مردم در طرح حمایت از روستاییان میزبان گاندو بتوان شرایط روستاییان منطقه را بهبود بخشید.

تهیه تانکرهای آب شرب و سیستم انتقال آب به تانکرها، در پی فراخوان صندوق ملی محیط زیست مبنی بر حمایت از روستاییان میزبان گاندو در استان سیستان و بلوچستان برای جذب کمک های مردمی صورت گرفته است.

این صندوق با اعلام شماره حساب هایی از هموطنان خواست تا با واریز کمک های مالی خود به شماره کارت ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۰۱۵۷۲ حساب شماره ۷۴۹۹۵۳۵۷۶ شماره شبا IR ۳۳۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۴۹۹۵۳۵۷۶ بانک کشاورزی شعبه ۴۸۱۵ و درج جمله "بابت حمایت از روستاییان میزبان گاندو" در فیش واریزی، به این حرکت ملی بپیوندند.

دوستداران محیط زیست با حمایت از طرح های صندوق ملی محیط زیست در این زمینه، هم شرایط زندگی میزبانان و هم وضعیت مهمانان آنها را بهبود می بخشند.

گاندو یا تمساح مردابی نوعی کروکودیل بومی شبه قاره هند و مناطق اطراف است که در کشورهای هند، بنگلادش، پاکستان، ایران، سریلانکا و برمه زندگی می کند.

گاندو تنها کروکودیل بومی پاکستان و ایران و بزرگترین خزنده این دو کشور، همچنین پرشمارترین کروکودیل در کشور هندوستان است. سیستان و بلوچستان، زیستگاه اصلی گاندوها در ایران است و بزرگ ترین مشکل کنونی گاندوها، خشکسالی و کم آبی است.