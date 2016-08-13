مرکز پژوهش های میراث فرهنگی فارس در شیراز راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس ، دکتر مصیب امیری در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه های فارس در حوزه های مرمت، معماری و شهرسازی استان افزود: باید از توان و پتانسیل موجود از دانشگاه های استان در جهت حفاظت ، مرمت و احیای اماکن تاریخی استان به ویژه خانه های ثبتی در بافت های شهری بهره برد.

وی اضافه کرد: در این راستا با عقد تفاهم نامه ای که با دانشگاه های استان منعقد می شود ، زمینه همکاری با اساتید و دانشجویان در حوزه های مذکور فراهم می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته مرکز پژوهش های میراث فرهنگی فارس در یکی از خانه های تاریخی شیراز به زودی راه اندازی می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس در ادامه سخنانش از شناسایی نزدیک به دو هزار اثر تاریخی در استان خبر داد و گفت: این آثار پس از شناسایی و فراهم کردن پرونده ثبتی با اولویت بندی در فهرست ملی قرار خواهند گرفت.

امیری با بیان این که نزدیک به سه هزار اثر تاریخی استان در فهرست ملی به ثبت رسیده ، افزود: فارس رتبه نخست ثبت آثار را در کشور دارد که بی‌تردید با ثبت این دو هزار اثر تاریخی این رتبه را همچنان حفظ خواهد کرد. وی با اشاره به این که فارس دارای ۴ اثر ثبت شده در فهرست جهانی است گفت: با توجه به این که پرونده ثبت جهانی محور ساسانی فارس تکمیل و به تهران ارسال شده است بی‌شک طی یکی دو سال آینده این پرونده در فهرست جهانی قرار می‌گیرد.

امیری در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر پرونده شهر تاریخی یزد و محور ساسانی فارس برای ثبت در فهرست یونسکو پیشنهاد شده است که امیدواریم هر چه سریع تر این محور که شامل آثار دوره ساسانیان در شهرستان های کازرون، فیروزآباد و سروستان است در فهرست جهانی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به واگذاری تعدادی از پروژه های گردشگری و سرمایه‌گذاری استان اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی پروژه باغ موزه مشاهیر و موزه منطقه ای از سال ۸۸ آغاز شده و چند سالی این پروژه متوقف شده بود که با پیگیری های صورت گرفته طی یک سال اخیر اجرای پروژه از سر گرفته شد و هم اینک نیز با پیشرفت بیش از ۴۰ درصدی همراه است.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی فارس ، با به پایان رسیدن این پروژه، محوطه آرامگاه حافظ به دو برابر افزایش می‌یابد و هم اینک نیز در تلاشیم قسمت هایی از پروژه را به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واگذار کنیم.

امیری در ادامه سخنانش با اشاره به ایجاد اقامتگاه های بوم گردی در سراسر استان گفت: ساده‌ترین روش برای افزایش ظرفیت واحدهای اقامتی استان و استقرار گردشگران در نقاط مختلف فارس ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی است که هم اینک مجوز راه اندازی ۱۰ اقامتگاه صادر شده و متقاضی برای راه اندازی این نوع اقامتگاه ها به ۵۰ مورد می رسد.

وی همچنین از راه‌اندازی نخستین اقامتگاه بوم گردی در بافت تاریخی شیراز خبر داد و افزود: در حال حاضر پنج تقاضا برای ایجاد این نوع اقامتگاه ها در بافت تاریخی شیراز وجود دارد که به طور حتم با راه اندازی این اقامتگاه ها نه تنها بناهای تاریخی مرمت می شود بلکه ظرفیت اقامت استان نیز افزایش می‌یابد.

امیری در ادامه بر لزوم استفاده از دانش دانشگاهیان در مرمت آثار تاریخی تاکید کرد و گفت: ضروری است در مرمت و حفاظت بناهای تاریخی از تمامی توان دستگاه‌ها و ارگان های فعال در این حوزه استفاده کرد.وی همچنین از عقد تفاهم نامه با دانشگاهیان در خصوص انجام پروژه‌های پژوهشی و مطالعاتی حوزه های مرمت و معماری خبر داد.

بنابراین گزارش ، در این جلسه که با حضور جمعی از اساتید برجسته دانشگاه‌های استان در حوزه مرمت، معماری و شهرسازی برگزار شد در خصوص مباحثی چون آموزش باز تعریف نشانه های اصیل شهری، شناسایی محورهای هویتی شیراز و راهکارهایی برای حفاظت و مرمت بناهای ارزشمند در بافت تاریخی شیراز، همچنین حفاظت از میراث شفاهی و ناملموس تبادل نظر صورت گرفت.