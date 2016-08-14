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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

دستگیری سارقی با ۲۵ فقره سرقت خودرو

دستگیری سارقی با ۲۵ فقره سرقت خودرو

رییس کلانتری ۱۲۳ نیاوران، صبح امروز از دستگیری یک سارق خودرو با ۲۵ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرگرد رضا مافی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و محتویات داخل آن در سطح حوزه استحفاظی، ماموران انتظامی این کلانتری، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی های هدفمند، یک سارق سابقه دار در این خصوص شناسایی و تحت نظر قرار گرفت که پس از مسجل شدن جرایم وی، با هماهنگی مقام قضائی این متهم بازداشت شد.

سرگرد مافی در ادامه گفت: با انتقال متهم به کلانتری و در تحقیقات و بازجویی های انجام گرفته از سوی پلیس، وی به جرم خود مبنی بر ۲۵ فقره سرقت خودرو و سرقت لوازم داخلی آن ها، با استفاده از شاه کلید، اعتراف کرد.

رییس کلانتری ۱۲۳ نیاوران اظهار داشت:بلافاصله محل اختفای متهم در محدوده شرق تهران مورد شناسایی و بازرسی قرار گرفت که طی آن تعدادی لوازم و تجهیزات مسروقه خودرو کشف شد.

کد مطلب 3740932

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