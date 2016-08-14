دستگیری سارقی با ۲۵ فقره سرقت خودرو

به گزارش خبرنگار مهر سرگرد رضا مافی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و محتویات داخل آن در سطح حوزه استحفاظی، ماموران انتظامی این کلانتری، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی های هدفمند، یک سارق سابقه دار در این خصوص شناسایی و تحت نظر قرار گرفت که پس از مسجل شدن جرایم وی، با هماهنگی مقام قضائی این متهم بازداشت شد.

سرگرد مافی در ادامه گفت: با انتقال متهم به کلانتری و در تحقیقات و بازجویی های انجام گرفته از سوی پلیس، وی به جرم خود مبنی بر ۲۵ فقره سرقت خودرو و سرقت لوازم داخلی آن ها، با استفاده از شاه کلید، اعتراف کرد.

رییس کلانتری ۱۲۳ نیاوران اظهار داشت:بلافاصله محل اختفای متهم در محدوده شرق تهران مورد شناسایی و بازرسی قرار گرفت که طی آن تعدادی لوازم و تجهیزات مسروقه خودرو کشف شد.