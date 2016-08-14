به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی ظهر امروز یکشنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه بین المللی همکاری های مدیریت آب کشاورزی در اهواز اظهار کرد: باید با انجام اقدامات لازم شرایط ناپایدار را در مدیریت منابع آب کشور به یک شرایط پایدار تغییر بدهیم. هم اکنون در کشور با بحران آب مواجه هستیم و باید این بحران را مدیریت کرد که هنوز هم دیر نشده است.

وی با اشاره به اینکه باید هرچه سریعتر تصمیمات بزرگی در کشور اتخاذ و همه برای اجرای آن همدل شوند، گفت: برای رسیدن به یک وضعیت پایدار در مدیریت منابع آب کشور به یک همدلی و عزم عمومی نیاز داریم.

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه ریشه بحران آب کشور ایران در کمبود آب نیست بلکه در روش های مدیریتی است، تصریح کرد: متوسط بارندگی دراز مدت طی هشت سال اخیر از ۲۴۳ میلی گرم به ۲۴۰ میلی گرم کاهش و دمای هوا نیز یک درجه سانتی گراد افزایش پیدا کرده و گرمتر شده است.

میدانی بیان کرد: میزان ذخایر آبی دراز مدت ایران طی چند سال اخیر ۱۲۵ میلیارد مترمکعب به ۸۹ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است.

وی خبر داد: امروز در محدوده تنش آبی قرار گرفتیم و بیشترین مصرف آب کشور ایران در بخش کشاورزی و بعد هم در صنعت است.

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در حال حاضر ۹۲ درصد محصولات زراعی و باغی از طریق کشت آبی تولید می شوند در صورتی که بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کانادا قسمت اعظمی از تولیداتشان از طریق کشت دیمی به دست می آید.

میدانی تأکید کرد: باید به دنبال ارتقای بهره وری باشیم ولی در این بین نیز باید مراقب زهاب های آبیاری هم باشیم.

لزوم کاهش مصارف از منابع آب تجدیدپذیر کشور

وی با اشاره به اینکه متوسط راندمان آبیاری ۴۰.۶ است، گفت: متأسفانه در حال حاضر آب ۸۶ درصد از منابع آبی تجدیدپذیر را مصرف می کنیم در حالی که سازمان ملل اعلام کرده مصرف بالای ۴۰ درصد از این منابع خطرساز است. با توجه به این نظریه های بین المللی باید مصارف خود را از منابع آب تجدیدپذیر کشور کاهش دهیم.

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: ادامه روند فعلی (استفاده از منابع آبی تجدید پذیر) باعث از بین رفتن زیست بوم آب، افت کیفیت آب منابع سطحی و زیر زمینی، تولید و انتشار ریزگردها و کاهش میزان آب می شود. در این میان آب های زیرزمینی نیز وضعیت نگران کننده ای را پیدا کردند و ۷۸ درصد از این آب ها در کشور ایران در وضعیت ممنوعه و بحرانی قرار گرفته اند.

میدانی تصریح کرد: ۱۱۵ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی را استفاده کردیم و باید منتظر نشست زمین باشیم، کما اینکه در برخی مناطق این نشست زمین مشاهده شده است.

وی اظهار کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند و منابع آبی تجدیدپذیر احیا نشود، قطعا کشاورزی آسیب می بیند و نمی توانیم شاهد پایداری در منابع آب کشور باشیم.

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو با ابراز تأسف از اینکه تخلیه فاضلاب ها باعث آلودگی منابع آب می شود، گفت: مدیریت به هم پیوسته منابع آب و خروج از بخشی نگری یکی از اصلی ترین پیشنهادات برای رهایی از مشکلات موجود و نامبرده در حوزه منابع آبی ایران است.

میدانی در ادامه با اشاره به فعال شدن شورای عالی آب در این دولت تأکید کرد: همواره باید مصلحت ملی و منافع بلندمدت مردم را در نظر گرفت و وعده های کوتاه مدت به مردم دادن اصلا صحیح نیست. به هر حال اگر مصرف آب را کاهش ندهیم منابع زیرزمینی کشور که تنها ۵۰ درصد است به کلی از بین می روند.

وی بیان کرد: توجه به حق آبه زیست محیطی، توجه به مدیریت و کیفیت آب، ارتقای بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی، کشت های متراکم و گلخانه ای، استفاده از روش های نوین آبیاری و اصلاح ساختار اقتصادی آب از دیگر پیشنهادات برای رفع مشکلات موجود است.

وزارت نیرو ۱۸ حوزه آبی را در اولویت قرار داده است

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه وزارت نیرو ۱۸ حوزه آبی از جمله رودخانه های کارون و کرخه را در اولویت قرار داده است، خبر داد: در طول برنامه ششم باید ۱۱ میلیارد مترمکعب از مصارف آب زیرزمینی را کاهش دهیم و آن وقت بعد از گذشت ۲۰ سال می توان شاهد احیای سفره های زیرزمینی بود.

میدانی عنوان کرد: برنامه ریزی های بسیاری را به صورت عملیاتی و با طرح ریزی اهداف کمی در نظر گرفتیم.

وی خبر داد: ۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز را در سال جاری پلمپ خواهیم کرد. همچنین ۵۰ کنتور هوشمند را تحویل بخش های مختلف می دهیم.

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو اضافه کرد: رهاسازی حقابه محیط زیستی یکی از مهمترین فعالیت های این وزارت است. در حقیقت ۸۰ میلیارد مترمکعب آب را می توانیم مصرف کنیم که از این میان ۱.۷ میلیارد مترمکعب سهم و حق آبه محیط زیست است.

میدانی در پایان گفت: باید به اندازه ظرفیت اکولوژی کشور از منابع آب استفاده کنیم و اگر غیر از این باشد همه رشته ها گسسته می شود.