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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین:

مراقب تورهای گردشگری غیرمجاز در قزوین باشید

مراقب تورهای گردشگری غیرمجاز در قزوین باشید

قزوین- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزون گفت: به منظور حفظ حقوق شهروندی از فعالیت تورهای غیرمجاز گردشگری جلوگیری می شود از مردم انتظار داریم از این تورها استفاده نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حضرتی در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: متاسفانه اخیرا شاهد فعالیت برخ تورهای گردشگری غیرمجاز در قزوین هستیم و به دلیل آن که حقوق استفاده کنندگان تضییع می شود باید با قاطعیت از فعالیت آنها جلوگیری کرد.

وی افزود: در تورهای غیرمجاز که سابقه طولانی در استان دارند خدمات استاندارد و مورد نیاز افراد به آنها داده نمی شود و اگر حوادثی رخ دهد پوشش بیمه و پرداخت خسارت و یا بروز سرقت مورد توجه قرار نمی گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد: در ماههای اخیر چندین شکایت به میراث ارجاع شده و باید برای تامین حقوق شهروندی با همکاری نیروی انتظامی و استانداری به آنها رسیدگی و از فعالیت تورهای غیرمجاز جلوگیری کرد.

حضرتی اظهارداشت:همچنین برخی ارگانهای دولتی مانند آموزش و پرورش، کانون بازنشستگان تورهای موردی برگزار می کنند که لازم است در این زمینه نیز هماهنگی صورت گرفته و مجوز دریافت شود تا کارها نظم داشته باشد.

محمدی: ۴۲ آژانس مجاز در قزوین فعالیت می کند

در ادامه نادر محمدی معاون میراث فرهنگی گفت: برخی مجتمع های گردشگری و هتل داران استان نسبت به قرار داشتن در مجموعه اتاق اصناف انتقاد دارند و مایلند زیر پوشش میراث فرهنگی باشند که این موضوع باید پیگیری و به نتیجه واحدی برسیم.

وی افزود: در حال حاضر ۴۲ آژانس مسافرتی در استان قزوین فعالیت می کنند و از نهادهایی که مایلند در تورهای گردشگری فعالیت کنند درخواست می کنیم مجوز لازم را بگیرند تا مشکلی ایجاد نشود.

محمدی تصریح کرد: اتوبوسهایی که گردشگران را در سطح شهر جابجا می کنند باید شرایط راحت تری برای آنها فراهم کنیم تا بسرعت بتوانند مجوز تردد بگیرند که از راهنمایی و رانندگی انتظار همکاری بیشتری داریم.

      

کد مطلب 3741041

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