مراقب تورهای گردشگری غیرمجاز در قزوین باشید

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حضرتی در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: متاسفانه اخیرا شاهد فعالیت برخ تورهای گردشگری غیرمجاز در قزوین هستیم و به دلیل آن که حقوق استفاده کنندگان تضییع می شود باید با قاطعیت از فعالیت آنها جلوگیری کرد.

وی افزود: در تورهای غیرمجاز که سابقه طولانی در استان دارند خدمات استاندارد و مورد نیاز افراد به آنها داده نمی شود و اگر حوادثی رخ دهد پوشش بیمه و پرداخت خسارت و یا بروز سرقت مورد توجه قرار نمی گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد: در ماههای اخیر چندین شکایت به میراث ارجاع شده و باید برای تامین حقوق شهروندی با همکاری نیروی انتظامی و استانداری به آنها رسیدگی و از فعالیت تورهای غیرمجاز جلوگیری کرد.

حضرتی اظهارداشت:همچنین برخی ارگانهای دولتی مانند آموزش و پرورش، کانون بازنشستگان تورهای موردی برگزار می کنند که لازم است در این زمینه نیز هماهنگی صورت گرفته و مجوز دریافت شود تا کارها نظم داشته باشد.

محمدی: ۴۲ آژانس مجاز در قزوین فعالیت می کند

در ادامه نادر محمدی معاون میراث فرهنگی گفت: برخی مجتمع های گردشگری و هتل داران استان نسبت به قرار داشتن در مجموعه اتاق اصناف انتقاد دارند و مایلند زیر پوشش میراث فرهنگی باشند که این موضوع باید پیگیری و به نتیجه واحدی برسیم.

وی افزود: در حال حاضر ۴۲ آژانس مسافرتی در استان قزوین فعالیت می کنند و از نهادهایی که مایلند در تورهای گردشگری فعالیت کنند درخواست می کنیم مجوز لازم را بگیرند تا مشکلی ایجاد نشود.

محمدی تصریح کرد: اتوبوسهایی که گردشگران را در سطح شهر جابجا می کنند باید شرایط راحت تری برای آنها فراهم کنیم تا بسرعت بتوانند مجوز تردد بگیرند که از راهنمایی و رانندگی انتظار همکاری بیشتری داریم.