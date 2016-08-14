بندر خشک اینچه برون به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قربانی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان که در سالن جلسات اداره کل راه آهن شمال شرق ۲ برگزار شد، اظهار کرد: اداره کل راه آهن شمال شرق در آذرماه سال ۱۳۹۳ به دست سه رئیس جمهور ایران، قزاقستان و ترکمنستان افتتاح شد.

وی ادامه داد: افتتاح این اداره کل باعث وصل شدن راه آهن ایران به کشورهای CIS و چین شد تا آنها بتوانند میلیون ها تن بار را از طریق ترانزیت به خلیج فارس و دیگر کشورهای منطقه انتقال دهند.

او با بیان اینکه خط راه آهن ترکمنستان و قزاقستان به ایران ۳.۵ میلیون تن بار را تحمل می کند، افزود: در محور بندرگز و در ایستگاه سبزدشت فشار بار زیادی را تحمل می کند و به همین دلیل نیاز به بازسازی داشت که با توجه به مشکلات موجود، قصد راه اندازی خط دوم را داریم.

قربانی تصریح کرد: در حال حاضر خط دوم را برای مسیر گرگان تا ساری راه اندازی می کنیم که باعث می شود در صورتی که تعداد مسافرین نیز افزایش یابد، بتوانیم از خط دوم نیز استفاده کنیم.

وی گفت: ۱۰۷ میلیارد تومان اعتبار به اداره کل شمال شرق داده شده است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از آن مشکلات موحود در این زمینه را حل کنیم. در سال ۹۴ مشکلات زیادی را سپری کردیم اما با کارهایی که انجام داده ایم سرعت قطارها به ۱۴۰ کیلومتر در ساعت افزایش خواهد یافت.

راه اندازی قطار مسافربری گرگان - بندرعباس و گرگان - قم

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ بیان کرد: راه اندازی قطار مسافربری ایرباس گرگان - اینچه برون که به دست معاون رئیس جمهور افتتاح شد، از اول شهریورماه به صورت چارتر مسافران را منتقل می کند.

وی با اشاره اینکه قطارهای درجه دو و سه گرگان - پل سفید جایگزین ۶ قطار ایرباس شده اند، گفت: این ۶ قطار ظرفیت جابجایی دو هزار و ۱۶ نفر را در طول روز دارند و با کیفیت بسیار خوبی نیز آماده خدمت به مردم هستند.

او افزود: قطار مسافربری گرگان - بندرعباس و گرگان- قم نیز در آینده ای نزدیک راه اندازی خواهد شد. عملیات بازسازی و توسعه ایستگاه های بندرترکمن و بندرگز در حال انجام است و قرار است تا عملیات بازسازی ایستگاه گرگان نیز با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال انجام شود.

محمدرضا قربانی گفت: با اعتباری نزدیک به ۸۰ میلیارد ریال مراحل ساخت ساختمان اداری را آغاز خواهیم کرد. در سال ۹۴ حدود ۱۰ درصد واردات کل کشور را ثبت کردیم و در سال ۹۵ نیز به دنبال این هستیم تا ۵۰۰ هزار تن ترانزیت، ۳۰۰ هزار تن صادرات و ۳۰۰ هزار تن واردات را ثبت کنیم.

وی تصریح کرد: کلنگ زنی بندر خشک اینچه برون نیاز به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد که تنها ۳۵ میلیارد تومان دریافت شده است و با پیگیری هایی که انجام داده ایم قرار است تا ۶۰ میلیارد تومان دیگر نیز به ما واگذار شود.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ در پایان خاطرنشان کرد: بندر خشک اینچه برون برای استان گلستان و منطقه بسیار حائز اهمیت است و باعث توسعه شهرستان های همجوار می شود.