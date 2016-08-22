علی سیفی مدیر رادیو جوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اتفاقات جدید در حوزه رادیو و شکل گرفتن رادیوهای تصویری بیان کرد: سازمان هم اکنون در دو بخش تمرکز دارد یکی از این بخش‌ها فضای دیجیتال و ستاپ باکس است که رادیو تصویری شبکه ایران به صورت آزمایشی این کار را شروع کرده و دیگری فضای مجازی است که یکی از مزیت های رقابتی ما فضای وب است و به همین دلیل ما در وب فعالیت بیشتری داریم.

وی ادامه داد: ما در رادیو جوان برنامه ای را در ارتباط با المپیک به مدت ۶۰ دقیقه تست کردیم که نیم ساعت آن به صورت زنده و هم زمان از طریق رادیو جوان و سایت و نیم ساعت دوم فقط از طریق سایت پخش می شد و به نوعی رادیو تصویری را در فضای وب امتحان می کنیم. این برنامه «کهکشان المپیک» نام دارد که ساعت ۱۸ تا ۱۹ پخش می شود.

مدیر رادیو جوان درباره شکل گیری رادیو تصویری جوان نیز عنوان کرد: ما خیلی وقت است که این فضا را تست کرده ایم ابتدا با شبکه نسیم و سپس به صورت مشترک با شبکه سه و دیگر شبکه ها همکاری داشتیم و آزمون و خطاهایی داشتیم که باعث شد تجربه های خوبی بدست بیاوریم و مخاطبان خود را بشناسیم. شبکه هایی مثل آموزش و شبکه پنج هم پیشنهادهایی داشته اند که باید صحبت کنیم تا به نتیجه برسیم.

سیفی درباره همکاری با شبکه های استانی نیز گفت: در حال حاضر قرار است کاری را با مرکز اصفهان داشته باشیم و رادیو جوان با تلویزیون این شهر همکاری کند که فعلا در مرحله گفتگوست.

وی در ادامه درباره زمان ایجاد رادیو تصویری جوان در ستاپ باکس بیان کرد: این یک طرح نوآورانه سازمانی است که از سوی همکاران خلاق و پویای معاونت توسعه و فناوری در حال تست است و حداقل چند شبکه رادیویی قرار است در ستاپ باکس قرار بگیرند و شبکه جوان هم یکی از گزینه هاست که به زودی در ستاپ باکس قرار می گیرد.

سیفی در پایان درباره حضور هنرمندان در برنامه ها به عنوان مهمان و یا مجری بیان کرد: ما در این چند ساله در شرایطی بسیار خاص از هنرمندان به عنوان مهمان استفاده کرده ایم و اینگونه نبوده است که بخواهیم از محبوبیت آنها سوءاستفاده کنیم چون من معتقد هستم که خود بچه های رادیو «برند» مختص به خود را دارند.