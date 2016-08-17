به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار وزیر، معاونان و مدیران سازمان اطلاعات خارجی اظهار داشت: هدف از تلاش مجموعه اطلاعاتی و امنیتی کشور حراست از آرامش و احساس امنیت آحاد مردم است.

رییس شورای عالی امنیت ملی رعایت اعتدال را ضرورت کار اطلاعاتی برشمرد و تأکید کرد: افراط و تفریط در کار اطلاعاتی هم مثل هر کار دیگری زیانبار است. هم باید نسبت به هرگونه نفوذ و سوء استفاده از موقعیت‌ها هوشیار و حساس بود و هم نباید راه‌های استفاده کامل و مفید از فرصت‌های روابط علمی و اقتصادی را بست.

رییس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مسأله برجام پرداخت و افزود: بدخواهان جمهوری اسلامی در مسأله هسته‌ای دو هدف را داشتند. اول آنکه از ادامه راه در دانش و فناوری هسته‌ای جلوگیری کنند و دوم آنکه با اعمال فشار به این بهانه، به اعتماد و دلبستگی مردم به نظام لطمه بزنند.

روحانی ادامه داد: البته بدخواهان با توفیق در برجام در هر دو هدف ناکام ماندند. امروز ما با هدایت رهبر انقلاب و حمایت مردم هم در دانش، فناوری و بازار جهانی انرژی هسته‌ای حضور خود را تثبیت کرده‌ایم و هم به پشتوانه حمایت و اعتماد مردم از این حرکت، بر انسجام ملی و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام افزوده‌ایم.

رییس شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد که وزارت اطلاعات همچنان که در مسیر تحقق برجام نقش داشت، باید در بهره‌گیری اقتصادی از نتایج برجام هم نقش‌آفرینی کند.

روحانی با تقدیر از تلاش‌های کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات که برای امنیت و اعتلای نظام و کشور از اندیشه و جان خود مایه می‌گذارند، تأکید کرد: سرعت در اطلاع، دقت در تحلیل و قدرت پیش‌بینی، لازمه موفقیت وزارت اطلاعات، بویژه در بخش خارجی است.

پیش از سخنان رییس‌ جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات گزارشی از اقدامات، دستاوردها و برنامه‌های این وزارتخانه را ارایه کرد.