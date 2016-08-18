ایجاد کنسرسیوم میان شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی در حاشیه ۱۴۴ جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف در وزارت علوم در جمع خبرنگاران گفت: سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی کشور اکنون کمتر از نیم درصد است و باید این سهم افزایش یابد.

وی افزود: اگر قصد داریم سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به حدود ۱۰ درصد برسد باید شرکت های دانش بنیان به شرکت های متوسط و بزرگ تبدیل شوند که در این راستا برنامه داریم در پارک های علم و فناوری کنسرسیومی میان شرکت ها ایجاد کنیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم به ماده ۲ قانون شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: طبق این ماده شورای عتف مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری و اجرای این قانون را برعهده دارد.

احمدی خاطرنشان کرد: کارگروه تعیین مصادیق شرکت های دانش بنیان در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده است که این کارگروه در شورای عتف ایجاد شده و گزارش های لازم را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.

وی خاطرنشان کرد: شورای عتف اولویت ها و محورهای مورد حمایت از شرکت های دانش بنیان را تعیین می کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: همچنین شورای عتف موظف است شکایت های افراد را از مجریان و متولیان اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را نیز پیگیری و دنبال کند.

احمدی با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت مجوز مربوط به فعالیت های دانش بنیانی را دریافت کرده اند، افزود: به صندوق نوآوری و شکوفایی ۲ هزار و ۳۲۴ طرح از سوی شرکت های دانش بنیان ارائه شده که از این تعداد هزار و ۸۰۲ طرح تعیین تکلیف شدند و ۵۲۲ طرح درحال بررسی هستند.

وی اظهار داشت: طبق گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی در ۳ دانشگاه کشور از سوی این صندوق ساختمان هایی برای استقرار شرکت های دانش بنیان ایجاد و راه اندازی شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم به آیین نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان توسط دانشگاهیان اشاره کرد و گفت: طبق این آیین نامه اساتید می توانند با نظر هیات رئیسه و هیات امنا دانشگاه مجوز راه اندازی شرکت دانش بنیان را دریافت کنند و براساس آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی نیز امتیازاتی برای این نوع فعالیت ها دیده شده است.