به گزارش خبرنگار مهر، نتایج سرشماری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال ۹۴ که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور انجام شد، اعلام شده است.

این طرح چهارمین دوره آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور محسوب می شود که با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی تا پایان اسفند ۹۴ انجام شد.

هدف از اجرای طرح سرشماری و آمارگیری دسترسی به ICT ، جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات در کشور براساس ۱۶ نشانگر توصیه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) بوده است که در آن، سازمان فناوری اطلاعات ایران به همراه مرکز آمار ایران، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساختهایی مانند اینترنت را، در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تدوین شده توسط سازمان ملل متحد ، در میان خانوار ایرانی ارزیابی کردند.

جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روستایی تا پایان سال ۹۴ بوده و شاخص دسترسی به اینترنت نیز به گونه ای تعریف شد که در هر خانوار مورد نظر، یکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشد.

براساس نتایج به دست آمده از این طرح، ۵۵.۵ درصد خانوار ایرانی که معادل ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار می شوند، به اینترنت دسترسی دارند. در همین حال شمار خانوارهای دارای دسترسی به رایانه ۵۷.۴ درصد معادل ۱۳ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۹۴۳ خانوار برآورد شده است.

دسترسی ۴۵.۴ درصد ایرانیان بالای ۶ سال به اینترنت

برمبنای این آمارگیری، کاربر اینترنت به فردی اطلاق شده است که در ۳ ماه گذشته، از اینترنت استفاده کرده باشد. براین اساس مشخص شد ۴۵.۴ درصد کاربران ۶ سال به بالا در ایران به اینترنت دسترسی دارند.

نتایج آمارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نشان می دهد که تا پایان سال ۹۴ ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور بیش از ۴۰ درصد است.

ضریب نفوذ اینترنت به ۵۰ درصد می رسد

براساس نتایج ارائه شده از طرح نمونه گیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برآورد دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۳۹۵ ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۵۰ درصد می رسد و دسترسی خانوارها به اینترنت تا پایان سال جاری از ۵۵ درصد فراتر خواهد رفت.

افزایش ۱۰ درصدی دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت

آمارگیری از وضعیت دسترسی خانوارها به اینترنت و سایر ابزارهای فناوری اطلاعات، در سال های ۸۷، ۸۹ و ۹۲ نیز انجام شد. براساس آماری که از آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۳ منتشر شد، میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به اینترنت ۴۴.۷۳ درصد، ضریب نفوذ کاربر اینترنت ۳۹.۳۵ درصد و نسبت دسترسی خانوارهای ایرانی به رایانه ۵۲.۴۷ درصد اعلام شده بود.

براین اساس آمار سرشماری جدید از افزایش بیش از ۱۰ درصد دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت و بیش از ۵ درصدی به رایانه حکایت دارد.