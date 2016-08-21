به گزارش خبرنگار مهر، سید اسداالله هاشمی ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: این دو پرنده شکاری سارگپه با طول عمری حدود ۵ ماهه در منزل متخلفی در شهرستان لنده کشف شد.

وی بیان کرد: این فرد متخلف قصد فروش این دو پرنده را به یکی از مشتریانش در شیراز داشت.

هاشمی اظهار کرد: این فرد قبل از هر گونه اقدامی توسط محیط زیست دهدشت شناسایی واعمال قانون شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: پس از اطمینان از سلامتی این پرندگان در زیستگاه اصلی خود رهاسازی شدند.

وی افزود: متخلف هم با تشکیل پرونده ای به مراجع قضایی معرفی شدند.