به گزارش خبرنگار مهر، سید اسداالله هاشمی ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: این دو پرنده شکاری سارگپه با طول عمری حدود ۵ ماهه در منزل متخلفی در شهرستان لنده کشف شد.
وی بیان کرد: این فرد متخلف قصد فروش این دو پرنده را به یکی از مشتریانش در شیراز داشت.
هاشمی اظهار کرد: این فرد قبل از هر گونه اقدامی توسط محیط زیست دهدشت شناسایی واعمال قانون شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: پس از اطمینان از سلامتی این پرندگان در زیستگاه اصلی خود رهاسازی شدند.
وی افزود: متخلف هم با تشکیل پرونده ای به مراجع قضایی معرفی شدند.
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