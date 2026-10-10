معاون وزیر جهاد کشاورزی : ایران یازدهمین کشور تولید کننده جو است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آنجفی روز شنبه در آیین ملی آغاز سال زراعی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ که در موسسه تحقیقات نهال و بذر مستقر در کرج برگزار شد، افزود: کاهش واردات جو در آمار ۶ ماهه اول سال جاری اتفاق افتاده است.

وی بیان داشت: ورود بخش خصوصی در چرخه تولید بذر کشور که اتفاق مبارکی است ما امیدواریم سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند.

آنجفی ادامه داد: با زحماتی که همکاران ما هم در مراکز تحقیقاتی و هم در بخش خصوصی شاهد آن بودیم اکنون ۱۶۹ رقم مختلف گندم برای تمام اقلیم‌های کشورمعرفی شده که ارقام مقاوم به شوری، متحمل به خشکی زودرس با بازدهی بالا هستند.

وی افزود: فقط ۷۴ رقم جو اکنون در کشور کشت می شود.

آنجفی یادآورشد: انتخاب مزارع مشارکتی که بیش از یک هزار مزرعه با روش‌های مختلف در کل کشور اجرا شد.

وی بیان داشت: در سال زراعی گذشته خوشبختانه به یمن اقداماتی که انجام شده کیفیت گندم کشور در تمام شاخص‌ها در سالیان گذشته رو به افزایش بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: وضعیت پروتئین گندم تولیدی کشور که میانگین نمونه‌ها در زمان حاضر به بالای ۱۳ درصد رسیده و میزان گلوتن مرطوب روند رشد داشته است.

آنجفی افزود: برنامه‌های فنی و دستور العمل‌های فنی تمام محصولات پاییزه را که با همکاری موسسات تحقیقاتی تهیه شده به استان‌ها ابلاغ کردیم .