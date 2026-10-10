  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

انجام روکش آسفالت ۳۷۲ کیلومتر از کریدور تهران _ مشهد در سمنان

انجام روکش آسفالت ۳۷۲ کیلومتر از کریدور تهران _ مشهد در سمنان

سمنان- مدیر کل راهداری استان سمنان از انجام روکش آسفالت ۳۷۲ کیلومتر کریدور تهران به مشهد در سمنان خبر داد و گفت: این طرح ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

میثم قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارتقای ایمنی و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای در کریدور های ده‌گانه کشور خبر داد و بیان داشت: پروژه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت ۵۰۵ کیلومتر از این محور با فعالیت ۲۴ اکیپ عملیاتی در حال اجرا است.

وی توضیح داد: تاکنون عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۲۹۴ کیلومتر از مسیر اجرایی شده و مجموع پروژه‌ها به‌طور میانگین از پیشرفت ۵۸ درصدی برخوردار است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان یادآور شد: از این میزان ۱۳ کیلومتر در محدوده استان تهران، ۳۷۲ کیلومتر در استان سمنان و ۱۲۰ کیلومتر در استان خراسان رضوی قرار دارد که بخشی از آن‌ها به پایان رسیده و عملیات اجرایی بخش‌های دیگر همچنان ادامه دار است.

قدمی با تاکید به اینکه مطالعات بهسازی بخش‌های باقی‌مانده کریدور تهران ـ مشهد توسط مهندسان مشاور در حال انجام است، تصریح کرد: فاز نخست این مطالعات نهایی شده و اقدامات مربوط به فاز دوم ادامه دارد.

وی افزود: پس از تکمیل مطالعات و تعیین اولویت‌ها بر مبنای سیستم مدیریت نگهداری روسازی، سایر بخش‌های این کریدور نیز برای واگذاری و اجرای پروژه‌های بهسازی وارد مراحل بعدی خواهند شد.

کد مطلب 6973215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها