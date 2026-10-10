نابینایی نباید به محرومیت از حقوق اجتماعی منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جامعه نابینایان استان یزد، محمدحسین کبیری با اشاره به فرارسیدن روز جهانی عصای سفید با شعار «فرصت‌های برابر» اظهار کرد: حقوق اجتماعی از بنیادی‌ترین حقوق هر انسان است و همه افراد، فارغ از شرایط جسمی و حسی، باید از فرصت‌های برابر در تحصیل، اشتغال، ازدواج، مشارکت اجتماعی و دسترسی به خدمات عمومی برخوردار باشند.

وی افزود: افراد نابینا و کم‌بینا نیز حق دارند بدون تبعیض و محدودیت‌های غیرضروری، زندگی مستقل و شرافتمندانه‌ای داشته باشند.

رئیس هیئت‌مدیره جامعه نابینایان استان یزد با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی این افراد، موانع اجتماعی و نگرشی است، گفت: نگاه ترحم‌آمیز، پیش‌داوری درباره توانایی‌ها، محدودیت در استخدام، دسترس‌ناپذیری محیط‌های شهری و نادیده گرفتن حق انتخاب و استقلال فردی، مسیر زندگی نابینایان را دشوار می‌کند.

کبیری تأکید کرد: تحقق حقوق اجتماعی نابینایان، علاوه بر فراهم کردن امکانات و خدمات مورد نیاز، مستلزم تغییر نگرش جامعه نسبت به توانایی‌ها و حقوق این افراد است.

وی حق اشتغال، ازدواج و تشکیل خانواده، مناسب‌سازی محیط شهری، مشارکت اجتماعی و دسترسی‌پذیری اطلاعات را از جمله حوزه‌هایی دانست که نابینایان در آن با محدودیت و تضییع حقوق مواجه هستند.