جزئیات جشنواره تهران-مبارک تشریح شد؛ افزایش ۴۰ درصدی بودجه ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک، صبح امروز ۱۸ مهر در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

نشست پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. اجرای این برنامه را علیرضا سعیدی عهده‌دار بود.

پوپک عظیم‌پور دبیر این دوره از جشنواره ضمن خوشامدگویی به حضار بیان کرد: ما جشنواره را با یک افتتاحیه نمادین در سینماتک موزه هنرهای معاصر آغاز کردیم. از پژوهش تا اجرا، اولین قدم از چشم‌انداز من بود که شامل سه‌گانه؛ پژوهش، آموزش و اجرا است. این بخش، یک مسیر ۲ ماه و نیمه را در بر گرفت که شامل برگزاری چندین نشست در این بازه زمانی بود. اینکه در این دوره پژوهش، آموزش و اجرا برای ما جدی تلقی شد، ۲ سالانه بودن این رویداد است. به‌طبع از فرصتی که در اختیار من بود استفاده کردم و از اساتید مختلفی از جهان و ایران دعوت کردیم که در این بخش کنار ما باشند.

وی افزود: این نشست‌ها با استقبال مخاطبان مواجه شد و در این ۷ نشست تعداد زیادی استاد دانشگاه، دانشجو و هنرمند با ما همراه شدند. در نیمه پایانی تابستان، کمپ تابستانی را بنا کردیم که به این ۳ گانه بیشتر بپردازیم که این کمپ شامل نشست‌های تخصصی متعددی در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر بود.

آرشیو جشنواره عروسکی کامل شد

عظیم‌پور درباره دیگر تغییرات این دوره از جشنواره نسبت به ادوار پیشین، توضیح داد: همکاران در ادوار پیشین به سایت جشنواره توجه داشتند، اما آرشیو ۲۰ دوره قبلی جشنواره کامل نبود که اگر اکنون به سایت جشنواره مراجعه کنید مستندات جشنواره از سال ۶۸ که اولین دوره این رویداد برگزار شد تا این دوره به صورت کامل آرشیو شده است. ما در زمان افتتاحیه نمادین، نمایشگاهی از پوسترهای این جشنواره برپا کردیم و با چیدمانی در موزه این پوسترها را به نمایش گذاشتیم.

۴ اثر در بخش بین‌الملل و آثاری از ۱۱ استان کشور در جشنواره حاضر است

عظیم‌پور در ادامه گزارشی از آثار حاضر در جشنواره ارائه کرد و توضیح داد: در بخش بین‌الملل ۴ اثر از کشورهای روسیه، ایتالیا، ارمنستان و هند در جشنواره حضور دارند. در بخش ملی از ۱۱ استان کشور، اثر در جشنواره شرکت دارد. از طرفی دیگر جشنواره تئاتر دانشگاهی که سال‌هاست برگزار نمی‌شود و هنرمندان دانشجو امکان حضور جشنواره‌ای را به صورت اختصاصی نداشتند. امسال به سمت جوان‌گرایی در جشنواره رفتیم و سعی کردیم بستری برای دانشجویان نیز مهیا کنیم. جشنواره در این دوره رقابتی نیست و به‌هرحال تنوع فضاهای اجرایی موجود، رقابت را پیچیده می‌کند. نمایش «یارالین» که در فضای باز اجرا می‌شود واکنشی مستقیم به موضوع جنگ است و در خرابه‌ ساختمانی که در جنگ ویران شده است، اجرا می‌شود.

عروسک پلی میان فرهنگ‌ها و بستری برای دیالوگ است

وی افزود: من معتقد هستم عروسک همواره می‌تواند پلی میان فرهنگ‌ها و بستری برای گفتگو باشد. یک بخش ویژه دیگر در جشنواره وجود دارد به نام «خیالنامه میناب» که به نوعی ادای احترام ما به جان‌هایی است که به آنی پرپر شدند و بازتابی از فاجعه مدرسه «شجره طیبه» میناب است که این بخش با همراهی موسسه سوره امید در حوزه هنری شکل گرفته و ادامه پیدا می‌کند. پیتر شومان نیز در تور بهاره خود از ۶ اپیزود ساخته شده، یک اپیزود را به فاجعه مدرسه میناب اختصاص داد. با بهزیستی نیز همکارهایی صورت گرفته است که آثاری در تالار حافظ روی صحنه می‌روند.

۴۲ اثر در جشنواره حاضر است

حسن جودکی مشاور برنامه‌ریزی و مالی این رویداد، عنوان کرد: جشنواره در ۵ بخش برنامه ریزی شده است. در بخش بزرگسال ۱۰ اثر و در بخش صحنه‌ای کودک و نوجوان ۱۲ اثر انتخاب شدند. بخش فضای باز میزبان ۱۲ اثر است. در مجموع ۴۲ اثر انتخاب شدند که در بخش‌های مختلف روی صحنه می‌روند و ۱۶ اثر از شهرستان ها هستند. ۴ مجموعه میزبان آثار جشنواره هستند که متشکل از مجموعه تئاتر شهر، تالار حافظ، تالار هنر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

۴۰ درصد کمک هزینه‌ها پرداخت شده است

وی افزود: ۴۰ درصد کمک هزینه گروه‌های حاضر پرداخت شده است. جشنواره‌ تنها برای تهران برگزار نشد و نشست‌ها در قالب پلتفرم هاشور و تلویزیون تئاتر ایران برای دیگر علاقه‌مندان در بستر آنلاین قابل دسترسی بود. سازمان زیباسازی شهرداری نیز قول‌هایی برای آغاز تبلیغات محیطی دادند که امیدواریم زودتر آغاز شود. از فردا یعنی ۱۹ مهر سمینارهای علمی و آموزشی در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر آغاز می‌شود و از چند عنوان کتاب‌ در خلال سمینارها رونمایی خواهد شد.

اجرای عمومی یک زخم کهنه است!؛ بودجه اولیه ۱۳ میلیارد بود

عظیم‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر نبود رویکرد اجرای عمومی آثار در جشنواره مطرح کرد: این زخم، زخم بسیار کهنه‌ای است و من به نوبه خودم وظیفه می‌دانم که پس از پایان جشنواره برای اخذ نوبت اجرایی آثار منتخب جشنواره، دوندگی و از مدیران تماشاخانه‌های مختلف دعوت کنم تا این اتفاق ممکن شود.

جودکی نیز در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره بودجه جشنواره، تصریح کرد: ۱۳ میلیارد رقم ابتدایی بودجه این جشنواره بوده است که با افزایش ۳۰-۴۰ درصدی نسبت به رقم بسته شده در اول سال همراه بوده است. به عبارتی ۳۰-۴۰ درصد به رقم ۱۳ میلیارد افزوده شده است.

جودکی در پایان بیان کرد: ۲۵ مهر افتتاحیه رسمی این رویداد در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود و همانطور که دبیر جشنواره گفتند از عموم مردم به همراه عروسک‌ها برای حضور در این رویداد دعوت می‌شود.