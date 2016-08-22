توسعه گردشگری روستایی در اردبیل اولویت میراث فرهنگی است

کریم حاجیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: توانمندیهای گردشگری متعددی در روستاهای استان حاکم است که برای گردشگر داخلی و خارجی جذابیت ویژه دارد.
وی افزود: جاذبههای طبیعی و تاریخی در کنار آدابورسوم و فرهنگهای بومی محلی مجموعه کمنظیری را در روستاها به وجود میآورد که برای گردشگر هم تازگی و هم جذابیت دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان متذکر شد: به دلیل محدودیتهای اعتباری در استان نمیتوان بر روی گردشگری لوکس و مدرن متمرکز شد و ما لازم است نقطه تمرکز خود را به بوم گردی، طبیعتگردی و معرفی جاذبههای بومی معطوف کنیم.
حاجیزاده تصریح کرد: تنوع جغرافیایی و اقلیمی در گستره استان اردبیل موجب شده است تنوع فرهنگها و آدابورسوم شکل بگیرد و در نتیجه جاذبههای متعدد بوم گردی شکل بگیرد.
وی از جمله اقدامات توسعه گردشگری روستایی را آشنا کردن آژانسهای گردشگری با این پتانسیلها عنوان کرد و گفت: از جمله برای ۱۶ آژانش تسهیلات ارزانقیمت پرداخت شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان متذکر شد: در عین حال برای شش اقامتگاه بوم گردی مجوز صادر شده است و ما همچنان از سرمایه گذرای بخش خصوصی در این راستا استقبال میکنیم.
حاجیزاده افزود: گردشگری روستایی و بوم گردی کمهزینه و پربازده است و در حال حاضر نیز نمونههای بسیار موفقی در سطح جهان توانسته اقتصاد منطقه بومی خود را متحول سازد.
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