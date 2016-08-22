به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، سید باقر موسوی اظهار داشت: با آغاز بکار خط دریایی بین بندر شهید حقانی بندرعباس و درگهان قشم، روزانه دو سفر دریایی در مسیر انجام می‌شود.

وی فاصله بندر مسافری درگهان تا بندر شهید حقانی بندرعباس را حدود ۱۹ مایل دریایی اعلام کرد و گفت: سفر در این مسیر بسته به نوع شناورها حدود ۶۰ تا ۷۰ دقیقه به طول می انجامد.

به گفته موسوی، مدتی کوتاهی از راه اندازی آزمایشی این مسیر دریایی می گذرد و با آغاز فصل رونق گردشگری هرمزگان در فصل پاییز و همچنین با انجام یک سری اقدامات تبلیغاتی، این خط با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم ضمن بیان این مطلب که تاکنون سه شرکت کشتیرانی برای حضور در این خط جدید دریایی اعلام آمادگی کرده اند، اظهار داشت: با افزایش تقاضای سفر در آینده، شناورهای دریایی در ساعت ۸ و ۱۰ صبح هر روز از بندرعباس به سمت درگهان و ساعت ۱۰ و ۱۲ از درگهان به سمت بندرعباس تردد خواهند کرد.

وی از تعیین قیمت ۲۰ هزار تومانی برای بهای بلیت در این مسیر خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا فروش بلیت این مسیر مسافری از طریق کانترهای ویژه در مجتمع‌های تجاری درگهان و قشم نیز انجام و در آینده امکان خرید اینترنتی نیز فراهم می شود.

این مقام مسئول مسیر دریایی بندرعباس به درگهان و بلعکس را یک مسیر ویژه با رویکرد گردشگری دانست و افزود: به همین دلیل به لحاظ قیمت بلیت آن با سایر مسیرها متفاوت است و در ازای آن، مسافران این خط خدمات بیشتری دریافت خواهند کرد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم تاکید کرد: این مسیر با لحاظ خدمات بیشتری که از سوی شرکت‌های کشتیرانی فعال در این بخش ارائه می‌شود، یک مسیر ویژه (وی آی پی) محسوب شده و مسافران بهره مندی از خدماتی مانند پذیرایی و تردد با شناورهای مدرن‌تر را تجربه خواهند کرد.

موسوی بیان کرد: با پیش بینی خدمات جدید برای این مسیر، گردشگران می‌توانند با آسودگی بیشتری سفرهای دریایی را تجربه کنند.

گفتنی است، تا پیش از این مسافران جزیره قشم برای سفر به شهر درگهان که دارای مراکز متعدد خرید است، ابتدا با شناورهای دریایی از بندر شهید حقانی به بندر شهید ذاکری قشم و از آنجا با خودروهای سواری این مقصد تجاری مراجعه می کردند.