بافت تاریخی«هفتادر» مهیای ثبت ملی/ردپای تاریخ صفوی و ایلخانی

محمد مهدی شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های بافت تاریخی هفتادر از روستاهای شهرستان اردکان اظهار دشت: برخی خانه های این روستا متعلق به دوره ایلخانی است و در میان آنها خانه های دوران تیموری و صفوی نیز وجود دارد.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی هفتادر عنوان کرد: هفتادر در شهرستان اردکان و در دهستان عقدا واقع شده و از جهات مختلف به نایین، عقدا، سیاهکوه و سرو سلفی ارتباط دارد و در ارتفاعات محصور شده است.

شرافت بیان کرد: با اقدامات کارشناسی انجام شده، پرونده ای برای ثبت ملی این بنا تشکیل شد و در نهایت مورد تایید کارشناسان میراث فرهنگی قرار گرفت و مراحل نهایی برای ثبت ملی این بافت ارزشمند در حال طی شدن است.

مدیرکل میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری استان یزد عنوان کرد: برج و بارو، عناصر شاخص، معابر، دانه‌های تاریخی و ... از ارزش‌هایی است که یک روستا باید برای ثبت ملی شدن دارا باشد و این عناصر و شاخصه‌ها در هفتادر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این روستا دارای چند دروازه است و در یک حصار خشتی محصور شده است، افزود: دروازه زینب، دروازه بز گله کن، دروازه صحرا، دروازه شمس از جمله ۱۲ دروازه موجود در این روستا است.

شرافت با اشاره به برخی عناصر ارزشمند دیگر این روستا بیان کرد: امامزاده سیدمحمد، مسجد جامع هفتادر، مسجد چادک، خانه قاضی، آب انبار شهریار، آب انبار هفتادر، برج حاجی ابوالقاسم، حسینه سفلی، حسینیه علیا، خانه شیرین، مکتب خانه حاجی فاطمه خانم از جمله عناصر شاخص روستای هفتادر است.

وی اظهار امیدواری کرد: این روستای تاریخی که دارای ارزش‌های فرهنگی بسیاری است، ثبت ملی شود و بتوان گردشگری را در این منطقه گسترش داد.