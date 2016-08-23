به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تشکری صبح سه‌شنبه در یادواره شهدای کارمند استان بوشهر اظهار داشت: کج اندیشی، افراطی‌گری و نفاق دشمنان انقلاب و اسلام باعث شد سرمایه‌های بزرگی چون شهیدان رجایی، باهنر و بهشتی از میان ما بروند و مردم و انقلاب از داشتن چنین سرمایه هایی محروم شوند.

وی افزود: البته این نظام با وجود مردان بزرگی همچون رهبر معظم انقلاب در کنار مردمی بزرگ استقامت کرد و اکنون شاهد عزت و بزرگی این نظام هستیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان بوشهر با گرامی داشت یاد و خاطره ۱۸۰ شهید کارمند استان بوشهر استان بوشهر بیان کرد: در اتان بوشهر هزار و ۹۶۴ مزار شهید در ۲۱۱ گلزار وجود دارد که تا سال گذشته همه گلزارها با ۱۴ میلیارد ۲۰۰میلیون ریال ساماندهی شد.

تشکری عنوان کرد: توسعه فضاهای اداری و رفاهی زیر مجموعه بنیاد شهید و امور ایثار گران استان از جمله برنامه های این سازمان است.