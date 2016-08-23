خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: تیم سه نفره داوری ایران در شرایطی راهی سی و یکمین دوره بازی‌های المپیک شد که هیچیک از مسئولان فدراسیون فوتبال و یا سایر مسئولان در فرودگاه حاضر نشدند تا آنها را بدرقه کنند. داوران در سکوت و غریبانه رفتند اما به محض اینکه به موفقیتی رسیدند و فینال المپیک را سوت زدند، همه رفتند فرودگاه تا مقابل دوربین ها قرار بگیرند و از آنها استقبال کنند.

علیرضا فغانی، محمدرضا منصوری و رضا سخندان مردان بی ادعایی بودند که غریبانه راهی ریو شدند و با قضاوت های خوب و کم اشتباهی که داشتند مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال را مجاب کردند تا آنها را به عنوان داوران فینال انتخاب کنند.

این سه که به نوعی درخشانترین و موفق ترین اعضای کاروان ایران در المپیک بودند فینال را که بین تیم های برزیل و آلمان قضاوت کردند و خوب هم قضاوت کردند تا مورد تمجید همگان قرار بگیرند و مسئولان را از خواب بیدار کنند که تیم داوری هم هست که راهی المپیک شده و دارد خوش می درخشد.

این فغانی همان داوری است که بعد از دیدار جنجالی تراکتورسازی در آخرین بازی لیگ چهارم به عنوان فرد مقصر جنجال ها معرفی و محروم شد. این فغانی و البته منصوری و سخندان همان داور و کمک داورانی هستند که در لیگ ایران قضاوت می کنند و سرمربیان تیم ها اشتباهات و کم کاری های خودشان را گردن آنها می اندازند.

حالا علیرضا فغانی با کوله بازی از افتخارات و قضاوت های پرتعداد بین المللی می خواهد دوباره در لیگ برتر قضاوت کند. باید دید این بار هم آیا سرمربیان و بازیکنان کم کاری ها و اشتباهات خودشان را گردن این داور می اندازند؟

افتخاری که تیم داوری ایران در المپیک بدست آوردند بدون شک درخشان‌ترین نتیجه‌ای بود که ورزش ایران در المپیک کسب کرد. جالب اینکه این سه عضو کاروان ۶۳ نفره کاروان ایران هم محسوب نشدند و از سوی فیفا انتخاب شدند. با این حال کاری کردند کارستان و فینال این دوره را قضاوت کردند.