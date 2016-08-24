مسعود خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت از زمان روی کار آمدنش یکسری دستاوردهای مثبت داشته، اما یکسری از اقداماتی هم که می‌توانسته انجام بدهد را پیگیری نکرده است، این در شرایطی است که دولت وقتی روی کار آمد، رشد اقتصادی ۶.۸ درصد منفی، صندوق بانکها خالی و تحریم‌ها برقرار بود، ضمن اینکه ذخیره ارزی به حداقل رسیده بود و این ها واقعیاتی بود که دولت با آن مواجه شد؛ اما انتظار همه این بود که بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم‌ها توفیقی در اقتصاد حاصل شده و اوضاع به نحو چشمگیری بهبود یابد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: البته در ایجاد این خوش‌بینی نسبت به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، دولت نیز بی‌تقصیر نبود و این فضا را ایجاد کرد که برداشته شدن تحریم‌ها، بلافاصله گشایشی را در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ خوش‌بینی که در جامعه بوجود آمد، تقاضاها را افزایش داد؛ در حالیکه کل اقتصاد شرایط متفاوتی را تجربه نمی‌کرد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم، اقتصاد نه یک شبه خراب و نه یک شبه آباد می‌شود؛ بنابراین مشکلاتی که در سال‌های قبل ایجاد شده، همچنان پابرجا است و برداشته شدن تحریم ها بلافاصله نمی‌تواند اقتصاد را به روال قبل برگرداند؛ به خصوص اینکه ارزش پول کشور یک سوم شده و قدرت خرید مردم هم کاهش یافته است، بنابراین زمان می‌برد که این اصلاحات به نتیجه رسد؛ از سوی دیگر توقعات بالا رفته و انتظار این است که برجام، اقتصاد ایران را به گفته دولت، متحول کند.

به گفته خوانساری، اکنون علیرغم اینکه تحریم برداشته شده، قیمت نفت نیز کاهش یافته است؛ البته صادرات نفت نیز یک میلیون بشکه اضافه شده و هزینه‌های مبادله اندکی کاهش یافته است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که امسال رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی را تجربه کنیم، اما مهم پایداری آن است که در سال‌های آتی این رشد ادامه یابد؛ لازمه آن هم این است که اوضاع اقتصادی بهتر شود.

وی اظهار داشت: در کنار این دولت باید بر روی واقعی کردن قیمت ارز تمرکز بیشتری کرده و فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی که اکنون بر روی واحدهای تولیدی قرار دارد را کم کند؛ ضمن اینکه با مجموعه تدابیر حمایتی، صادرات را رونق دهد و باعث شود که صنعت از رکود خارج شود.

خوانساری ادامه داد: برخی بیم این را دارند که با افزایش قیمت نفت، صادرات سرکوب شود، اما به نظر می‌رسد که دولت اگر بتواند تک نرخی کردن ارز را در دستور کار قرار دهد، حتما خواهد توانست با بازگشت به سمت اقتصاد نفتی و سرکوب صادرات مبارزه کند.