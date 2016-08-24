به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: ۷۵ درصد تریاک، ۶۱ درصد مرفین و ۱۷ درصد هروئین جهان در مسیر ترانزیت ایران کشف و ضبط می شود.

وی گفت: در سال های ۹۲ تا ۹۴ با ۶۷ هزار درگیری که با قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفت ۱۷۴۸ تن از این مواد کشف و ضبط شد.

وزیر کشور با بیان اینکه به طور متوسط ۵۵۰ تن مواد مخدر در سال در کشور کشف می شود افزود: در سه سال گذشته ۵۰۰ تن مواد پیش ساز هم به دست مأموران افتاد.

رحمانی فضلی گفت: در این مدت ۹۹۲ هزار نفر مرتبط با جرایم مواد مخدر در کشور بازداشت شدند که ۱۲۰ هزار نفر از این تعداد در چهار ماه اول امسال بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۲۷۱ سازمان مردم نهاد با ستاد مبارزه با مواد مخدر همکاری می کنند، افزود: هم اکنون ۷۸۰ هزار معتاد در ۷ هزار و ۵۰۰ مرکز درمانی تحت درمان هستند اما تنها ۱۵ درصد از آنها پس از خروج از این مراکز، پاک می مانند.

وزیر کشور با بیان اینکه تنها با کمک مردم و پیشگیری می شود با مسئله مواد مخدر برخورد کرد، گفت: ۹۷ درصد مردم ایران که پاک هستند باید به سه درصد دیگر برای خلاصی از مواد مخدر کمک کنند.

رحمانی فضلی اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق را ازجمله آسیب های اجتماعی دانست و افزود: حساسیت مسئولان و مردم به این آسیب ها معطوف شده و تقسیم کار لازم میان دستگاه های اجرایی برای مقابله با این آسیب ها صورت گرفته است.

وی مبارزه با قاچاق کالا را موضوعی پیچیده و چندوجهی دانست و گفت: با اقدامات صورت گرفته ۴۵ درصد قاچاق سوخت از کشور در سال گذشته کاهش یافت.

وزیر کشور امنیت در مناطقی از مرزهای شرق کشورمان را به واسطه اوضاع نامناسب در دو کشور همسایه را ناپایدار و نامطمئن دانست و افزود: در مناطقی از غرب کشور هم به واسطه فعالیت گروه های تروریستی، امکان آسیب پذیر بودنمان وجود دارد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: با هوشیاری، ‌ استقرار و تمرکز نیروها در شرق و غرب، تا کنون ناامنی خاصی را شاهد نبوده ایم، با این حال هر هفته با گروه های تروریستی که قصد نفوذ به کشور را دارند یا وارد شده اند درگیری هایی صورت می گیرد.

وی افزود: بزرگترین حامی امنیت، مردم هستند و هر چقدر نیروها را در مرزها مستقر کنیم تا مردم همکاری نکنند کاری پیش نمی رود.

وزیر کشور با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی حوادث غیرمترقبه در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ از همکاری ۲۵ دستگاه های اجرایی با ستاد مدیریت بحران خبر داد و گفت: نقش اصلی را هم در این میان، خود مردم دارند.

رحمانی فضلی افزود: کارکرد سازمان های مرتبط با مدیریت بحران در کشور از نظر تجربه، سازماندهی کار و سرعت عمل در حوادث طبیعی در میان کشورهای منطقه رتبه اول را دارد.

وی با اشاره به آمار بالای تلفات جاده ای گفت: واقعیت این است که تعداد وسایل حمل و نقل در کشور از سالیان گذشته به سرعت افزایش یافته اما تغییرات لازم در جاده ها به همین اندازه صورت نگرفته است.

وزیر کشور افزود: عامل انسانی و وسیله نقلیه هم جزو عواملی هستند که در افزایش تصادفات و تلفات جاده ای دخیلند و عموماً از خودروهایی در کشور استفاده می شود که استانداردهای ایمنی انها کم است.

رحمانی فضلی با اشاره به برخی عقب ماندگی ها در مناطق روستایی کشور گفت: عدم توازن و تعادل؛ اصلی ترین علت عدم پیشرفت در این مناطق است که ریشه آن هم در نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی و اداری کشور است.

وی با اشاره به مشخص شدن سه استان برای تمرکز امور در بحث اقتصاد مقاومتی و مستقل شدن در زمینه درآمدها، افزود: وزرا یکصد اختیارشان را در این سه استان به مدیرانشان واگذار کرده اند.

وزیر کشور گفت: محور اصلی در کارها در این سه استان؛ مشارکت واقعی مردم و عدالت محور بودن برنامه هاست که در قالب بودجه سال ۹۶ و برنامه ششم توسعه به آنها توجه شده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در همین چارچوب باید ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰۰ واحد صنایع کوچک و متوسط پرداخت شود افزود: اعتبارات لازم به سه هزار واحد از این تعداد پرداخت شده است.

وی مطالبه مردمی، نیاز انقلاب، توصیه رهبری و تأکید رئیس جمهور را علت اصلی لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: از نظر سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ناگزیریم که اقتصاد مقاومتی را به اجرا بگذاریم وگرنه آسیب های جدی خواهیم دید.

وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت یازدهم باعث طرح های نیمه تمام بسیاری بوده که با کاهش قیمت نفت از ۱۳۰ دلار به ۳۵ دلار همراه شده است، افزود: اگر با احتساب نفت ۱۳۰ دلاری هم بخواهیم طرح های نیمه تمام در کشور را به اتمام برسانیم، ۲۰ سال دیگر به طول می انجامد.

رحمانی فضلی بهترین کار را برای اتمام طرح های نیمه تمام، واگذار کردن این طرح ها به مردم دانست و گفت: شرایط واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم بسیار تسهیل شده و اگر اهلیت و صلاحیت لازم برای اتمام طرح ها اثبات شود و پذیرنده تعهد دهد که تغییر کاربری نخواهد داد، این طرح های نیمه تمام به سهولت به مردم واگذار خواهد شد.

وی افزود: از ۴۵۰۰ طرح نیمه تمام تا کنون ۱۵۰ طرح به مردم واگذار شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه در سیاست داخلی توفیقات خوبی داشته ایم، گفت: احزاب با نشاط و فعال و پویا در کشور فعال هستند و نمونه بارز این توفیقات، انتخابات امن گذشته با مشارکت ۶۲ درصدی مردم است.

رحمانی فضلی افزود: انتظار داریم با همکاری همه احزاب و دستگاه ها و مردم، انتخابات خوبی را نیز پیش رو داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ۲۹ اردیبهشت ۹۶ به طور همزمان سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میان دوره ای مجلس برگزار خواهد شد، گفت: وزارت کشور به طور جدی اقداماتش را برای این انتخابات از دی ماه آغاز خواهد کرد.

وزیر کشور افزود: ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس و شوراها اسفند امسال و از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در فروردین سال آینده صورت خواهد گرفت.

رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور همچنان آماده برگزاری انتخابات الکترونیک است و برای محقق شدن این کار با شورای نگهبان در حال مذاکره و رایزنی هستیم.

وی با این حال افزود: برگزاری انتخابات در شوراها به صورت الکترونیک به خاطر گستردگی آن بسیار هزینه بر است.