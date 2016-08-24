افزایش ۸۰ درصدی صادرات دام زنده از استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نادر پرور امروز در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به تشریح و مقایسه عملکرد اداره کل دامپزشکی استان طی امسال و سال گذشته پرداخت.

وی با اشاره به عملکرد این اداره در راستای کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری های مشترک و بیماری واگیر دامی، اظهار داشت: در این خصوص تعداد ۱۱ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۴۱۴ نوبت واکسیناسیون علیه انواع بیماری های مشترک و دامی واکسینه شدند که این رقم، نسبت به مدت مشابه در سال قبل که میزان آن ۹ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۳۴۹ بوده، رشد ۵/۸ درصدی(هشت و نیم) داشته است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه افزایش ۵/۸ درصدی عملکرد این اداره درکنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری های مشترک و بیماری واگیر دامی مانند تب برفکی، آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، لمپی اسکین، بروسلوز، سیاه زخم، هاری و ...، را گامی مهم در صیانت از سرمایه های دامی دانست و افزود: خوشبختانه توانستیم در این راستا با افزایش پایش ها و مراقبت ها و افزایش قابل ملاحضه واکسیناسیون دام ها، موجب کاهش کانون بیماری های دامی شویم.

پرور با بیان اینکه بر اساس دستور العمل های سازمان دامپزشکی کشور از ابتدای سال جاری تاًمین و مایه کوبی واکسن تب برفکی در جمعیت دام سنگین در کشور به صورت بهادار انجام می شود، تصریح کرد: با هماهنگی مسئولین استان و سازمان دامپزشکی کشور موفق به واکسیناسیون فراگیر رایگان تب برفکی در جمعیت دام سنگین استان شدیم که قطعاً این اقدام مهم در جلوگیری از شیوع مجدد بیماری بسیار تاثیر گذار بود.

این مقام مسئول به واکسیناسیون فراگیر ppr در کانون ها و نقاط پر خطر استان اشاره کرد و در ادامه گفت: واکسیناسیون فراگیر موجب کاهش بروز بیماری طاعون نشخوارکننده کوچک(ppr) در دام های استان و کاهش کانون های بروز بیماری شده است.

وی به عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی پرداخت و افزود: با تشدید نظارت های بهداشتی میزان بازدیدهای انجام شده از مراکز تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع فرآورده های خام دامی نسبت به مدت مشابه در سال قبل با افزایش ۶.۵ درصدی مواجه بود که این خود منجر به کشف، ضبط و امحاء بیش از ۱۷۶ تن انواع فراورده خام دامی ناسالم، صرفاٌ از مراکز عرضه فرآورد خام دامی شد که این امر مهم، حرکتی به سوی اهداف سازمان دهی شده دامپزشکی در حفظ و حراست سلامت احاد جامعه و نظارت بر بهداشت عمومی است.

پرور در خصوص ساماندهی کشتارگاه های دام استان کرمانشاه، اظهار داشت: از اسفند ماه سال گذشته با همکاری ارگان های ذی ربط خصوصاً شهرداری کرمانشاه و حمایت مسئولین ارشد استان دوره آزمایشی رعایت پیش سرد در کشتارگاه صنعتی دام بیستون آغاز و اینک با رفع نواقص، لاشه دام های کشتار شده به مدت ۲۴ ساعت در دمای (صفر تا چهار درجه سانتی گراد) به منظور طی شدن جمود نعشی و افزایش کیفیت گوشت نگهداری می شود که این خود باعث حفظ و ارتقاء سلامت عمومی در جامعه می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به درگیری صنعت طیور در کشور عراق به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و لزوم اندیشیدن تمهیدات لازم در این حوزه، خاطر نشان کرد: با همکاری پرورش دهنگان و سازمان جهاد کشاورزی موفق به کاهش ۱۱ درصدی تعداد جوجه ریزی به منظور کاهش تراکم و همچنین افزایش میزان مراقبت ها و پایش بیماری در استان شدیم، که این مهم خود موجب کاهش کانون انواع بیماری ها طیور و کاهش آمار تلفات در مرغداری ها و نهایتا افزایش راندمان تولید شده و خوشبختانه استان تاکنون از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پاک است.

وی همچنین عملکرد اداره بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان در استان را مطلوب اعلام کرد و بیان داشت: با تشدید مقررات قرنطینه ای بهداشتی، هرگونه حمل و جابه جایی بچه ماهی و انجام مستمر پایش، مراقبت و همچنین افزایش چشم گیر بازدیدها از استخرهای پرورش ماهی و انجام آزمایشات لازم، خوشبختانه امسال در استخرهای پرورش ماهی استان بیماری های VHS- IHN- IPN به نحو مطلوبی تحت کنترل است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از افزایش ۸۰ درصدی صادرات دام زنده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از استان کرمانشاه به کشور های حوزه خلیج فارس خبر داد و گفت: کرمانشاه در این راستا جزو استان های پیشرو است و صادرات دام زنده همچنین موجب اشتغال و ارز آوری برای استان و کشور شده است.