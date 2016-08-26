دولتمرد باید ساده زیست باشد/ زمان شناسی ویژگی مسئولان اول انقلاب

حجت الاسلام عبدالعلی گواهی نماینده ولی فقیه در سپاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: یاد و خاطره دو عزیز خونین بال که در ترور به شهادت رسیدند را گرامی می داریم. جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی تروریسم در دنیا است.

وی افزود: کسانی که امروز از تروریسم حمایت می کنند، توجه داشته باشند که بزرگترین قربانی این مسئله، جمهوری اسلامی ایران بود. به شهادت رسیدن رئیس جمهور و نخست وزیر در یک روز ضایعه بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه تهران ادامه داد: دولتمردان باید یکبار زندگی سراسر نور شهیدان بزرگوار باهنر و رجایی را بازنگری کنند و ببینند آنها چه ویژگی هایی داشتند و امروز باید در دولتمردان ما ظهور و بروز داشته باشند.

گواهی با بیان اینکه باید ساده زیستی یکی از ویژگی های دولتمردان باشد، تصریح کرد: متاسفانه این مسئله امروز خیلی رنگ و بویی ندارد و مسائلی مانند فیش های نجومی وجود دارد.

وی با طرح این سوال که آیا وزرای دولت شهید رجایی فیش های نجومی داشتند و اینگونه عمل می کردند؟ افزود: زمان شناسی یکی از ویژگی های مهم مسئولان ما در ابتدای انقلاب بود. پای انقلاب سوختن و ساختن، مسئله مهمی بود و این مسئله مطرح نبود که از انقلاب به ما چه چیزی رسیده است.

جمهوری اسلامی بزرگترین قربانی تروریسم است

نماینده ولی فقیه در سپاه تهران با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی های دولت اسلامی و انقلابی این است که ببیند چه چیزی به انقلاب تقدیم کرده است، گفت: برخی فیش های حقوقی آنچنانی دارند و بعد فرزندشان به عنوان نماینده ملت ایران در مجلس این مسئله را حق پدرش مطرح می کنند.

گواهی با بیان اینکه این نگاه پس از ۳۷ سال از گذشت انقلاب، فاجعه است، افزود: فکر نمی کنم شهیدان رجایی و باهنر فرصت فکر کرده باشند در این باره که چه چیزی از انقلاب باید به آنها برسد، فکر کنند. همیشه به دنبال سود رساندن به مردم بودند.

وی با تاکید بر اینکه ولایت پذیری شهید رجایی بسیار بالا بود، ادامه داد: مسئولین ما اگر امروز روحیه خودخواهی، خودمحوری و عدم اطاعت پذیری از ولایت داشته باشند، این روحیه انسان را دعوت به روحیه استکباری می کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه تهران در ادامه گفت: شهیدان رجایی و باهنر خود را فدای مردم می کردند. مدیر و مسئولی که در دستگاه های دولتی کار می کند باید خود را خادم ملت بداند.

گواهی در پایان افزود: اگر امروز بخواهیم در تمام عرصه ها مشخص باشیم باید خدمت رسانی به مردم در تمامی عرصه ها را مدنظر قرار دهیم و بحران اقتصادی را از زندگی مردم دور کنیم.