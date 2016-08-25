کارخانه فولاد دامغان افتتاح شد/ اشتغال زایی ۱۵۰نفر در فاز اول

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح پنج شنبه برای حضور در آئین افتتاح شرکت فولاد دامغان با همراهی محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد این شهرستان شد و مورد استقبال فرماندار و امام جمعه دامغان قرار گرفت.
جهانگیری و نعمت زاده همچنین با حضور در بخش مرکزی دامغان، شرکت فولاد این شهرستان را در زمینی به مساحت ۱۰۰هکتار و زیربنای ۵۰۳هزار متر مربع با ظرفیت تولید ۱۲۰هزار تن فولاد به صورت سالانه و اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر در فاز نخست را افتتاح کردند.
فرماندار دامغان در خلال این آئین به خبرنگار مهر گفت: کارخانه فولاد دامغان در دو بخش ذوب و ریخته گری با افتتاح فاز دوم قادر است تولیدات خود را از ۱۲۰هزار تن در سال به ۳۰۰ هزار تن افزایش داده و برای ۶۰۰ نفر اشتغال زایی داشته باشد.
علی اصغر مجد تصریح کرد: این کارخانه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان احداث و همزمان با سومین روز از هفته دولت و با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.
وی همچنین تصریح کرد: بخش نورد و احیاء دو بخش زیر مجموعه کارخانه فولاد دامغان هستند.
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