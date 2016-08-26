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۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

نامزدهای نخستین جشنواره فیلم «سلامت» معرفی شدند

نامزدهای نخستین جشنواره فیلم «سلامت» معرفی شدند

نامزدهای دریافت جایزه از بخش های مختلف نخستین جشنواره فیلم «سلامت» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای بخش های مختلف دریافت جایزه جشنواره فیلم «سلامت» به شرح زیر معرفی شدند:

کاندیداهای بخش برنامه های تلویزیونی:

- مجموعه برنامه اکسیر/ مصطفی شریفی

- میان برنامه های دکتر سلام/ رضا یوسفی محله

- مجموعه برنامه حریم مهرورزی/ حسین علیاری

- مجموعه برنامه شگفتی های آفرینش/ مریم فیروزی

- مجموعه برنامه حال خوب/ میلاد اسلام زاده

- مستند یک منهای دو/ سید ابراهیم عمادی

- مجموعه برنامه گنج دوران/ سیاوش صفاریان پور    

کاندیداهای بخش گزارش های خبری:

- دیابت- قند تلخ/ عاطفه میرسیدی

- آنتی بیوتیک ها/ عاطفه میرسیدی

- خانه تکانی رئیس اورژانس/ یوسف سلامی

- جشن سلول بنیادی/ یوسف سلامی

- قلیان وسیگار/ سپیده دولتی

- عباس آقا رو هیچ کس غمگین ندیده/ کاظم دهقانی اشکذری

- اینجا دخانیات ممنوع/ کاظم دهقانی اشکذری

کاندیداهای بخش نماهنگ:

-  نماهنگ دندان/ احمد درویش علی پور

-  نماهنگ شهرباران/جواد توانا

- نماهنگ الف/پوریا دایلر

-  نماهنگ اعتیاد/فرشاد شکیبی

کاندیداهای بخش تیزر:

-  رضا/ شیوا رستگار/ فرزاد بیان

-  باهم باشیم/ عباس آرام

- مجموعه تیزرهای سرطان(سیگار) / محمدفواد صفاریان پور

-  زن قلب خانواده/ پوریا آذربایجانی

-  هنرمندان ودخانیات/ علیرضا سالمی

-  واگیر/ علی نظری

کاندیداهای بخش فیلمهای تلویزیونی :

- فیروزه سیاه/ رضا بهشتی

- حتی اگر شب باشد/ منیر قیدی

- حبیب آقا/ محمد حمزه ای

- نامه های خیس/ مرجان اشرفی زاده

- سه ماهی/ حمید رضا قربانی

- ژرفا/ حجت قاسم زاده

- گمیچی/ مجید اسماعیلی پارسا

- نیلا زنده است/ سعید اسدی

کاندیداهای بخش فیلم کوتاه :

-  دوچرخه ها، پدرها، سیگارها/ ابراهیم ایرج زاد

-  آوا / سهند کبیری

-  هستی/ کمال پرناک

-  فردا صبح/ محمد نجاریان

- کات/ رضا جمالی

- هفتم/مسعود قره گوزلو

- در خود/ علیرضا محمودزاده

کاندیداهای بخش فیلم مستند :

- چنگار/ محسن علیخانی

- پدر، مادر، علی، رضاو من/ هانیه یوسفیان

- خون بازی/ مصطفی شیری

- چند شاخه گل مریم/ محمد قاسم پور

- این یک جسد نیست/ غلامرضا حیدری

- فرشته ای روی شانه راست من/ آزاده بی زار گیتی

- خون سرد/ هادی معصوم دوست

- عروسک کاموایی/ عزت اله پروازه

بخش دانشجویی

نامزدهای بخش انیمیشن دانشجویی:

- سفید جامه و تب طبابت به کارگردانی فرناز دلاوری

- به زیر افتاده به کارگردانی هنگامه پور محمدی

- e به کارگردانی نداسادات میر محمدی

نامزدهای بخش نماهنگ و تیزر دانشجویی:

- اکسیر سلامت به کارگردانی آرزو دهقانی

- بده بستان به کارگردانی سید محمدحسین پور فاضلی

- ما روزی پیر خواهیم شد به کارگردانی شیوا امیری

  نامزدهای بهترین فیلم کوتاه داستانی دانشجویی:

- از جنس رویا به کارگردانی سید علی مسدد

- مثبت زندگی به کارگردانی فرناز قانونی

- عکسها افسرده اند به کارگردانی مهدی زندپور

-  ریتالین به کارگردانی پانته آ گرداب

- یک برای هیچ، یک برای هشت به کارگردانی امیر حسین سرمدی

-  نامزدهای بخش مستند دانشجویی:

- راه غریب به کارگردانی علیرضا کاظمیان بابلی

- این فوتبالو همه می برن به کارگردانی محمدمبین مرادی/ ارشیا رزدوئی

- یک روز یک شهر به کارگردانی حمید آل حمودی

- خوشبختی بدون پول به کارگردانی مهیار حمیدیان

- شابو به کارگردانی عارف اصل شرهانی

- در کوچه باغ درد به کارگردانی احسان قائدی

- چراغ خاموش اتاق به کارگردانی آرزو دهقانی

در بخش آثار بلند سینمایی و سریال ها، برگزیدگان در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

کد مطلب 3752223

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    نظرات

    • عليرضا سردشتي ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
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      پاسخ
      سلام، وقت بخير. من فيلمي با نام "از چوب" براي جشنواره فرستادم، (با تم سلامت روان) اين فيلم با موبايل ساخته شده بود، اما فرم متفاوتي داشت، لطفا اگر امكان داره، بعد از بررسي دليل انتخاب نشدن فيلمم را توضيح دهيد. ممنون

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