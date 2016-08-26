نامزدهای نخستین جشنواره فیلم «سلامت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای بخش های مختلف دریافت جایزه جشنواره فیلم «سلامت» به شرح زیر معرفی شدند:

کاندیداهای بخش برنامه های تلویزیونی:

- مجموعه برنامه اکسیر/ مصطفی شریفی

- میان برنامه های دکتر سلام/ رضا یوسفی محله

- مجموعه برنامه حریم مهرورزی/ حسین علیاری

- مجموعه برنامه شگفتی های آفرینش/ مریم فیروزی

- مجموعه برنامه حال خوب/ میلاد اسلام زاده

- مستند یک منهای دو/ سید ابراهیم عمادی

- مجموعه برنامه گنج دوران/ سیاوش صفاریان پور

کاندیداهای بخش گزارش های خبری:

- دیابت- قند تلخ/ عاطفه میرسیدی

- آنتی بیوتیک ها/ عاطفه میرسیدی

- خانه تکانی رئیس اورژانس/ یوسف سلامی

- جشن سلول بنیادی/ یوسف سلامی

- قلیان وسیگار/ سپیده دولتی

- عباس آقا رو هیچ کس غمگین ندیده/ کاظم دهقانی اشکذری

- اینجا دخانیات ممنوع/ کاظم دهقانی اشکذری

کاندیداهای بخش نماهنگ:

- نماهنگ دندان/ احمد درویش علی پور

- نماهنگ شهرباران/جواد توانا

- نماهنگ الف/پوریا دایلر

- نماهنگ اعتیاد/فرشاد شکیبی

کاندیداهای بخش تیزر:

- رضا/ شیوا رستگار/ فرزاد بیان

- باهم باشیم/ عباس آرام

- مجموعه تیزرهای سرطان(سیگار) / محمدفواد صفاریان پور

- زن قلب خانواده/ پوریا آذربایجانی

- هنرمندان ودخانیات/ علیرضا سالمی

- واگیر/ علی نظری

کاندیداهای بخش فیلمهای تلویزیونی :

- فیروزه سیاه/ رضا بهشتی

- حتی اگر شب باشد/ منیر قیدی

- حبیب آقا/ محمد حمزه ای

- نامه های خیس/ مرجان اشرفی زاده

- سه ماهی/ حمید رضا قربانی

- ژرفا/ حجت قاسم زاده

- گمیچی/ مجید اسماعیلی پارسا

- نیلا زنده است/ سعید اسدی

کاندیداهای بخش فیلم کوتاه :

- دوچرخه ها، پدرها، سیگارها/ ابراهیم ایرج زاد

- آوا / سهند کبیری

- هستی/ کمال پرناک

- فردا صبح/ محمد نجاریان

- کات/ رضا جمالی

- هفتم/مسعود قره گوزلو

- در خود/ علیرضا محمودزاده

کاندیداهای بخش فیلم مستند :

- چنگار/ محسن علیخانی

- پدر، مادر، علی، رضاو من/ هانیه یوسفیان

- خون بازی/ مصطفی شیری

- چند شاخه گل مریم/ محمد قاسم پور

- این یک جسد نیست/ غلامرضا حیدری

- فرشته ای روی شانه راست من/ آزاده بی زار گیتی

- خون سرد/ هادی معصوم دوست

- عروسک کاموایی/ عزت اله پروازه

بخش دانشجویی

نامزدهای بخش انیمیشن دانشجویی:

- سفید جامه و تب طبابت به کارگردانی فرناز دلاوری

- به زیر افتاده به کارگردانی هنگامه پور محمدی

- e به کارگردانی نداسادات میر محمدی

نامزدهای بخش نماهنگ و تیزر دانشجویی:

- اکسیر سلامت به کارگردانی آرزو دهقانی

- بده بستان به کارگردانی سید محمدحسین پور فاضلی

- ما روزی پیر خواهیم شد به کارگردانی شیوا امیری

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه داستانی دانشجویی:

- از جنس رویا به کارگردانی سید علی مسدد

- مثبت زندگی به کارگردانی فرناز قانونی

- عکسها افسرده اند به کارگردانی مهدی زندپور

- ریتالین به کارگردانی پانته آ گرداب

- یک برای هیچ، یک برای هشت به کارگردانی امیر حسین سرمدی

- نامزدهای بخش مستند دانشجویی:

- راه غریب به کارگردانی علیرضا کاظمیان بابلی

- این فوتبالو همه می برن به کارگردانی محمدمبین مرادی/ ارشیا رزدوئی

- یک روز یک شهر به کارگردانی حمید آل حمودی

- خوشبختی بدون پول به کارگردانی مهیار حمیدیان

- شابو به کارگردانی عارف اصل شرهانی

- در کوچه باغ درد به کارگردانی احسان قائدی

- چراغ خاموش اتاق به کارگردانی آرزو دهقانی

در بخش آثار بلند سینمایی و سریال ها، برگزیدگان در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.