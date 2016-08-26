نامزدهای نخستین جشنواره فیلم «سلامت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای بخش های مختلف دریافت جایزه جشنواره فیلم «سلامت» به شرح زیر معرفی شدند:
کاندیداهای بخش برنامه های تلویزیونی:
- مجموعه برنامه اکسیر/ مصطفی شریفی
- میان برنامه های دکتر سلام/ رضا یوسفی محله
- مجموعه برنامه حریم مهرورزی/ حسین علیاری
- مجموعه برنامه شگفتی های آفرینش/ مریم فیروزی
- مجموعه برنامه حال خوب/ میلاد اسلام زاده
- مستند یک منهای دو/ سید ابراهیم عمادی
- مجموعه برنامه گنج دوران/ سیاوش صفاریان پور
کاندیداهای بخش گزارش های خبری:
- دیابت- قند تلخ/ عاطفه میرسیدی
- آنتی بیوتیک ها/ عاطفه میرسیدی
- خانه تکانی رئیس اورژانس/ یوسف سلامی
- جشن سلول بنیادی/ یوسف سلامی
- قلیان وسیگار/ سپیده دولتی
- عباس آقا رو هیچ کس غمگین ندیده/ کاظم دهقانی اشکذری
- اینجا دخانیات ممنوع/ کاظم دهقانی اشکذری
کاندیداهای بخش نماهنگ:
- نماهنگ دندان/ احمد درویش علی پور
- نماهنگ شهرباران/جواد توانا
- نماهنگ الف/پوریا دایلر
- نماهنگ اعتیاد/فرشاد شکیبی
کاندیداهای بخش تیزر:
- رضا/ شیوا رستگار/ فرزاد بیان
- باهم باشیم/ عباس آرام
- مجموعه تیزرهای سرطان(سیگار) / محمدفواد صفاریان پور
- زن قلب خانواده/ پوریا آذربایجانی
- هنرمندان ودخانیات/ علیرضا سالمی
- واگیر/ علی نظری
کاندیداهای بخش فیلمهای تلویزیونی :
- فیروزه سیاه/ رضا بهشتی
- حتی اگر شب باشد/ منیر قیدی
- حبیب آقا/ محمد حمزه ای
- نامه های خیس/ مرجان اشرفی زاده
- سه ماهی/ حمید رضا قربانی
- ژرفا/ حجت قاسم زاده
- گمیچی/ مجید اسماعیلی پارسا
- نیلا زنده است/ سعید اسدی
کاندیداهای بخش فیلم کوتاه :
- دوچرخه ها، پدرها، سیگارها/ ابراهیم ایرج زاد
- آوا / سهند کبیری
- هستی/ کمال پرناک
- فردا صبح/ محمد نجاریان
- کات/ رضا جمالی
- هفتم/مسعود قره گوزلو
- در خود/ علیرضا محمودزاده
کاندیداهای بخش فیلم مستند :
- چنگار/ محسن علیخانی
- پدر، مادر، علی، رضاو من/ هانیه یوسفیان
- خون بازی/ مصطفی شیری
- چند شاخه گل مریم/ محمد قاسم پور
- این یک جسد نیست/ غلامرضا حیدری
- فرشته ای روی شانه راست من/ آزاده بی زار گیتی
- خون سرد/ هادی معصوم دوست
- عروسک کاموایی/ عزت اله پروازه
بخش دانشجویی
نامزدهای بخش انیمیشن دانشجویی:
- سفید جامه و تب طبابت به کارگردانی فرناز دلاوری
- به زیر افتاده به کارگردانی هنگامه پور محمدی
- e به کارگردانی نداسادات میر محمدی
نامزدهای بخش نماهنگ و تیزر دانشجویی:
- اکسیر سلامت به کارگردانی آرزو دهقانی
- بده بستان به کارگردانی سید محمدحسین پور فاضلی
- ما روزی پیر خواهیم شد به کارگردانی شیوا امیری
نامزدهای بهترین فیلم کوتاه داستانی دانشجویی:
- از جنس رویا به کارگردانی سید علی مسدد
- مثبت زندگی به کارگردانی فرناز قانونی
- عکسها افسرده اند به کارگردانی مهدی زندپور
- ریتالین به کارگردانی پانته آ گرداب
- یک برای هیچ، یک برای هشت به کارگردانی امیر حسین سرمدی
- نامزدهای بخش مستند دانشجویی:
- راه غریب به کارگردانی علیرضا کاظمیان بابلی
- این فوتبالو همه می برن به کارگردانی محمدمبین مرادی/ ارشیا رزدوئی
- یک روز یک شهر به کارگردانی حمید آل حمودی
- خوشبختی بدون پول به کارگردانی مهیار حمیدیان
- شابو به کارگردانی عارف اصل شرهانی
- در کوچه باغ درد به کارگردانی احسان قائدی
- چراغ خاموش اتاق به کارگردانی آرزو دهقانی
در بخش آثار بلند سینمایی و سریال ها، برگزیدگان در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.
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